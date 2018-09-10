Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın geçtiğimiz günlerde apandisiti patlamış ve acil olarak ameliyata alınmıştı. Kısa sürede sağlığına kavuşan Durmaz, önceki gün arkadaşlarıyla İstanbul'da lüks bir AVM'de bulunan bir kafeteryaya gitti. Kerimcan Durmaz, kafeteryada sipariş verdiği makaron ve çayın fiyatını görünce isyan etti.

Çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan Durmaz, 'Bir tane makaron 14 TL, bir demlik çay 25 TL. Şaka mı bu? Bundan sonra evde oturup yorganları yiyeceğiz' dedi.