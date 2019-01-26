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Kerimcan Durmaz Instagram banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 26.01.2019 13:20 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, sahne öncesi otelde hazırlanırken banyoda yemek yedi. Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoya tepki yağdı.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, dün İzmir'de sahne aldı. Konser öncesi kaldığı otelde hazırlanan Durmaz, banyoda yemek yiyerek dans etti.

BANYODA YEMEK YEDİ

Kerimcan Durmaz, dün sahne almak için İzmir'e gitti. Konakladığı otelde sahneye hazırlanan Kerimcan Durmaz, banyoda bornozu giyerek hazırlanmaya başladığı esnada yemek yedi. Bu görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Durmaz'a sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

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GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Durmaz'a "Terbiyesiz, seviyesiz gençlere kötü örnek", "Çok günah nimete saygısızlık", "Bu adama medya yasağı gelmesi lazım" gibi yorumlar geldi. Durmaz, sahneye hazırlandıktan sonra paylaştığı fotoğrafın da yemeklerin görünmedi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Kerimcan Durmaz hakkında yapılan bazı yorumlar...

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Kerimcan Durmaz banyo Yemek

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