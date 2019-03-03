Kerimcan Durmaz ölümle burun buruna geldi!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, büyük bir kaza atlattı.
Konser için Bodrum'a giden Kerimcan Durmaz'ın uçağına yıldırım düştü. Düşme tehlikesi yaşayan uçak İzmir'e acil iniş yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ölümden döndüğünü söyleyen Durmaz şunları söyledi:
"ÖLÜYORDUK"
"Hayatımda bu kadar korktuğum bir an yaşamadım. Gerçekten inanılmazdı. Ölüyorduk! Uçağımıza yıldırım düştü. Uçağımız düşmek üzereydi. Şimdi kendime ancak gelebildim. Bodruma uçuyorduk ve uçak İzmir'e acil iniş yaptı.
Elim ayağım hala titriyor. Pilottan Allah razı olsun. Böyle bir şey olamaz, Allah kimsenin başına vermesin. Hayatımın en korkunç anıydı. Yanımda eniştem vardı, onunla helalleştik, ölüyoruz diye. İnsan canı ne tuhaf bir şey.
Ölümle burun buruna geldik. Yarın hemen kurban kestiriyorum."
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