Kerimcan Durmaz yeni şarkısıyla sosyal medyanın dilinde! Kerimcan Peşimde klibi olay oldu

Bir süredir merakla beklenen şarkısını yayınlayan ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Uzun süredir bu şarkı için heyecanlı olduğunu söyleyen Kerimcan Durmaz, Spotify platformunda yayınlanan şarkısını Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle paylaştı.

Şarkının yayınlanmasının ardından Kerimcan Durmaz Twitter’da kısa sürede TT oldu. Şarkıyı dinleyen sosyal medya kullanıcıları ise birbiri ardına paylaşım yapmaya başladı. Genel olarak sosyal medya kullanıcıları şarkıyı beğenmediklerini dile getirseler de şarkıyı eğlenceli bulan sosyal medya kullanıcıları olduğu da görüldü.

KLİP OLAY OLDU

Şarkıyı gece yarısı 00.00’da sevenleriyle paylaşan Kerimcan Durmaz, uzun süredir üzerinde çalıştığı, sosyal medya paylaşımlarında geri sayımlar yaptığı ve dünya standartlarında bir parça olacağının sinyallerini verdiği bu şarkı için bir video klip de hazırladı. Youtube kanalında Peşimde klibini yayınlayan Kerimcan olay oldu.

Klipteki şov genel itibariyle beğenilirken şarkı ise beğenilmedi. Kerimcan'ın klipteki cesur dansları ve kostümleri ise sosyal medyaya damga vurdu.