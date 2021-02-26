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Kerimcan Durmaz yeni şarkısıyla sosyal medyanın dilinde! Kerimcan Peşimde klibi olay oldu

26.02.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Kerimcan Durmaz yeni şarkısıyla sosyal medyanın dilinde! Kerimcan Peşimde klibi olay oldu

Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, aylardır uğraştığı Peşimde adlı şarkısını nihayet yayınladı. Kerimcan Durmaz, şarkının yayınlandığını duyurmasının ardından Twitter’da TT oldu. Genel olarak sosyal medya kullanıcılarının beklentisinin altında kalan şarkının klibi ise olay oldu.

Bir süredir merakla beklenen şarkısını yayınlayan ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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Uzun süredir bu şarkı için heyecanlı olduğunu söyleyen Kerimcan Durmaz, Spotify platformunda yayınlanan şarkısını Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle paylaştı.

Şarkının yayınlanmasının ardından Kerimcan Durmaz Twitter’da kısa sürede TT oldu. Şarkıyı dinleyen sosyal medya kullanıcıları ise birbiri ardına paylaşım yapmaya başladı. Genel olarak sosyal medya kullanıcıları şarkıyı beğenmediklerini dile getirseler de şarkıyı eğlenceli bulan sosyal medya kullanıcıları olduğu da görüldü.

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KLİP OLAY OLDU

Şarkıyı gece yarısı 00.00’da sevenleriyle paylaşan Kerimcan Durmaz, uzun süredir üzerinde çalıştığı, sosyal medya paylaşımlarında geri sayımlar yaptığı ve dünya standartlarında bir parça olacağının sinyallerini verdiği bu şarkı için bir video klip de hazırladı. Youtube kanalında Peşimde klibini yayınlayan Kerimcan olay oldu.

Klipteki şov genel itibariyle beğenilirken şarkı ise beğenilmedi. Kerimcan'ın klipteki cesur dansları ve kostümleri ise sosyal medyaya damga vurdu.

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Kerimcan Durmaz, Los Angeles’ta çektiği Peşimde klibini Drag Queen haliyle bitirdi.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları ise klip geldikten sonra şarkıyla ilgili karar verebileceklerini paylaşımlarında belirtti. İşte Kerimcan Durmaz’ın şarkısı Peşimde için yapılan paylaşımların bir kısmı:

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya, Kerimcan Durmaz,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ufak ufak futbolcu tosic in karısına benzemeye başlamış...
şarkıyı merak etmedim bile youtubeden hit almasın yeterki
tam anlamıyla iğreniyorum

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