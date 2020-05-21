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Kesişen Dünyalar konusu nedir? Kesişen Dünyalar filmi ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 20:35 | Son Güncelleme

Bilim kurgu filmi Kesişen Dünyalar bu akşam TV'de ilk defa atv'de yayınlanıyor. Bilim-kurgu sevenleri ekran başına toplayan Kesişen Dünyalar filminin konusu internette araştırılıyor. Peki, Kesişen Dünyalar kaç yılında çekildi? Kesin Dünyalar konusu ne, oyuncuları kim? Kesişen Dünyalar filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Kesişen Dünyalar konusu nedir? Kesişen Dünyalar filmi ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Bir uzaylı ile dünyalının dostluğunu anlatan ve vizyona girdiği 2017 yılının dikkat çeken filmlerinden olan Kesişen Dünyalar filmi bu akşam ilk kez televizyonda yayınlanıyor.

KESİŞEN DÜNYALAR KONUSU

Kaza sonucu bir uzay gemisi, dünya atmosferine girer. Rus jetleri tarafından bombalanan gemi düşer ve birçok insanın ölümüne sebep olur. Düşen gemideki uzaylıyı bir kız öğrenci olan Julia kurtarır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ona zarar vermeye çalışan tüm insanlara karşı birlik olurlar.

KESİŞEN DÜNYALAR OYUNCULARI

Irina Starshenbaum – Julia Lebedeva

Alexander Petrov – Tyoma

Rinal Mukhametov – Hakon

Oleg Menshikov – Colonel Lebedev

Sergey Garmash – Vice-Prime Minister

Lyudmila Maksakova – Lyuba

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