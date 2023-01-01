Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi, konusu ne, hangi oyuncular oynuyor? Kesişme: İyi ki Varsın Eren bu akşam TRT1'de!

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi, konusu ne, hangi oyuncular oynuyor? Kesişme: İyi ki Varsın Eren bu akşam TRT1'de!

01.01.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eren Bülbül'ün hayat hikayesinin anlatıldığı Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. 16 yaşında terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'e ithafen yapılan film ile ilgili araştırmalar hızlandı. Peki Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin konusu nedir, nerede çekildi, hangi oyuncular oynuyor? İşte film ile ilgili merak edilenler...

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi, konusu ne, hangi oyuncular oynuyor? Kesişme: İyi ki Varsın Eren bu akşam TRT1'de!

Eren Bülbül'ün hayatı filmleştirilmişti. 16 yaşında pkk terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına yapılan film bu akşam TRT1'de yayınlanacak. Saat 20.00'de ekranlara gelecek olan film için kullanıcılar şimdiden heyecanlanmaya başladı. Peki izleyicilere duygusal anlar yaşatacak olan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin konusu nedir, nerede çekildi, hangi oyuncular oynuyor? İşte filmle ilgili detaylar...

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi Trabzon Maçka'da teröristlerin yerini askerlerimize gösteren Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikayesini konu ediniyor. Film bu akşam 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak.

maxresdefault (1)

Mehmetçikler ve teröristler arasında çıkan çatışması sırasında şehit edilen Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısı bu film ile yaşatılıyor.

sehit-ferhat-gedik-ve-eren-bulbul-un-hayati-film-13842167_6786_o-480x271

FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

TRT Ortak Yapımı Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girmişti. 2 milyonu aşkın seyircisiyle rekor kırarak yayınlandığı dönemde en çok izlenen Türk filmi olan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin çekimi 9 farklı ilde yapıldı. İstanbul, Trabzon, Niğde ve Hatay bu illerden bazılarıdır.

MV5BNGU1MmE0ODQtY2QxOS00M2U5LTg1ZWMtNmM0MWQyM2YzZWYyXkEyXkFqcGdeQWFuaW5vc2M@._V1_

OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu

Rahman Beşel

Alayça Öztürk

Mutlunur Lafçı

Emir Çiçek

Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yapmıştır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O repliği söylemeyi reddedince senaryodan çıkartıldıO repliği söylemeyi reddedince senaryodan çıkartıldı
Anahtar Kelimeler:
Eren Bülbül Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmi

En Çok Okunan Trend Haberler

O repliği söylemeyi reddedince senaryodan çıkartıldı

O repliği söylemeyi reddedince senaryodan çıkartıldı

Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Dünya Kupası’nı kasıp kavurmuştu! Tanga mayosuyla jet ski yaptı

Dünya Kupası’nı kasıp kavurmuştu! Tanga mayosuyla jet ski yaptı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.