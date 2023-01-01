Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi, konusu ne, hangi oyuncular oynuyor? Kesişme: İyi ki Varsın Eren bu akşam TRT1'de!

Eren Bülbül'ün hayatı filmleştirilmişti. 16 yaşında pkk terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına yapılan film bu akşam TRT1'de yayınlanacak. Saat 20.00'de ekranlara gelecek olan film için kullanıcılar şimdiden heyecanlanmaya başladı. Peki izleyicilere duygusal anlar yaşatacak olan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin konusu nedir, nerede çekildi, hangi oyuncular oynuyor? İşte filmle ilgili detaylar...

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi Trabzon Maçka'da teröristlerin yerini askerlerimize gösteren Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikayesini konu ediniyor. Film bu akşam 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak.

Mehmetçikler ve teröristler arasında çıkan çatışması sırasında şehit edilen Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısı bu film ile yaşatılıyor.

FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

TRT Ortak Yapımı Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girmişti. 2 milyonu aşkın seyircisiyle rekor kırarak yayınlandığı dönemde en çok izlenen Türk filmi olan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin çekimi 9 farklı ilde yapıldı. İstanbul, Trabzon, Niğde ve Hatay bu illerden bazılarıdır.

OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu

Rahman Beşel

Alayça Öztürk

Mutlunur Lafçı

Emir Çiçek

Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yapmıştır.



