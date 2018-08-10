Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinden ilk kareler! Keşke Hiç Büyümeseydik konusu nedir?

Babalarının ölümüyle çocukluk anılarını, gençlik bunalımlarını, ilk aşklarını ve kavgalarını yaşadıkları yere yıllar sonra geri dönen kardeşlerin hikayesi izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor.

Yapımını MinT Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, senaryosunu Birol Güven-Murat Aras-Eray Yasin Işık’ın yazdığı 'Keşke Hiç Büyümeseydik' dizisinin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı, Yeliz Kuvancı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar ve Kevork Türker yer alıyor.

"ÇOK SICAK BİR HİKAYE İÇİN SETE ÇIKTIK"

“Yine bir ekmeği bölüşseydik, keşke hiç büyümeseydik” mottosuyla yola çıkan dizinin oyuncularından Ege Aydan, “Heyecanlarımız sımsıcak. Özenli çalışmamız senelere yayıldı” dedi. Burcu Kara ise “Çok sıcak bir hikaye için sete çıktık. Bir heyecan, bir coşku ile birinci bölümü bitirdik bile. Hem de gözyaşlarıyla" şeklinde konuştu. Dizinin bir diğer oyuncusu Açelya Akkoyun da “Çocukluğumuzdan bugüne kadar yaşadığımız her şey; sevgi, saygı, hoşgörü, anılar, küçük ama büyük mutluluklar... 'Keşke hiç büyümeseydik' dediğimiz günlere çoluk çocuk, büyük hep beraber dönüyoruz" sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

'Keşke Hiç Büyümeseydik' yakında Show TV’de başlıyor.





