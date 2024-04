Keskin seramik üzerine düştü, Nefise yaralandı! Survivor'da korku dolu anlar

Bu sezon büyük bir heyecanla izlediğimiz Survivor All Star'da heyecan ve kaos hiç bitmiyor. Her bölümü sosyal medyada gündem olan Survivor All Star'a bu defa Nefise'nin oyun sonrası yaralanması damga vurdu.

'KANAMASI VAR'

Ogeday ile karşı karşıya gelen Nefise oyunu kazandı ama oyun sonunda talihsiz bir kaza yaşadı. Oyun sonunda Murat Ceylan 'Nefise'nin kanaması var. Kırdığı seramiklerden biri sırtını kesti' diyerek alana doktor çağırdı.

Nefise'ye oyun alanında ilk müdahale yapıldı ve yarım santimlik bir açıklık olduğu söylendi. Nefise oyun alanından götürüldü.