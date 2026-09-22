Kestane Karası dönemi geldi! Art arda uyarılar yapıldı: 3-4 gün sürebilir

İstanbul'da rüzgarın zaman zaman şiddetini artırmasıyla Kestane Karası dönemi de gündemin ilk sıralarına yerleşti. Marmara ve Karadeniz çevresinde eylül ayının sonlarına doğru görülebilen kuvvetli rüzgarlarla ilişkilendirilen dönem, özellikle denizde bulunanlar açısından önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı sisteminde “sarı kod”, hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olduğuna işaret ediyor. Bu seviyede, meteorolojik koşullardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerekiyor.

DENİZCİLER İÇİN KRİTİK DÖNEM

Kestane Karası özellikle denizlerde etkili olduğunda dalga boyunun kısa sürede yükselmesine yol açabilen hava koşullarıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle dönem, balıkçılar ve gemiciler açısından uzun zamandır yakından takip ediliyor. Denizcilik takvimlerinde de adı geçen Kestane Karası, geleneksel fırtına takviminde eylül ayının son günleriyle ilişkilendiriliyor. MEB'in denizcilik alanındaki rüzgar tahmini eğitim materyalinde 24 Eylül, “Kestane Karası” olarak gösteriliyor.

Karadeniz kıyılarında daha kuvvetli hissedilebilen bu hava değişimi, Marmara ve İstanbul'da da rüzgarın kuvvetlenmesi ve sıcaklıkların düşmesiyle kendisini gösterebiliyor.

TEKNE SAHİPLERİNE UYARI

Kestane Karası döneminin başlamasıyla denizciler için de peş peşe uyarılar gelmeye başladı. 24 Eylül itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşullarının oluşma ihtimaline karşı marinada bulunan teknelerin kontrol edilmesi istendi.

Tekne sahiplerinin özellikle halatları, usturmaçaları, bağlama noktalarını, tenteleri ve güverte üzerindeki ekipmanları gözden geçirmesi gerektiği belirtildi. Hava koşullarının yakından takip edilmesi, gerekli önlemlerin önceden alınması ve mümkün olduğu durumlarda tekne sahiplerinin teknelerinin başında bulunması tavsiye edildi.

KESTANE KARASI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Kestane Karası için kesin olarak her yıl aynı gün başlayıp aynı sürede sona eren meteorolojik bir sistemden söz etmek doğru değil. Ancak geleneksel olarak eylül ayının son haftasıyla ilişkilendiriliyor.

Meteoroloji Mühendisleri Odası'ndan geçmiş yıllarda yapılan açıklamalarda da Kestane Karası'nın genellikle eylül ayının son haftasına denk geldiği ve etkilerinin 3-4 gün sürebildiği belirtilmişti.

“KESTANE KARASI” ADI NEREDEN GELİYOR?

Fırtınanın adı da en az kendisi kadar dikkat çekici. Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse'nin geçmiş yıllardaki açıklamasına göre eylülün son haftası aynı zamanda kestanelerin olgunlaştığı döneme denk geliyor. Kestanelerin dikenli kabukları nedeniyle ağaçtan toplanması oldukça zahmetli. Bu dönemde görülen kuvvetli rüzgarların olgunlaşan kestaneleri ağaçlardan dökmesi nedeniyle hava olayının halk arasında zamanla “Kestane Karası” olarak anılmaya başladığı aktarılıyor.