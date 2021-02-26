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Kestane kebap: Kestane pişirmenin yolunu adım adım anlattık! Önce suda haşlamak...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.02.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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Binlerce yıldır tüketilen besleyici bir gıda olan kestaneyi hamur işlerine katıp yiyebiliyor, un haline getirebiliyor, kızartabiliyor ya da çiğ olarak bile tüketebiliyoruz. Bununla birlikte yarım fincan çiğ kestane, günlük C vitamini alımınızın yüzde 35 ila 45'ini sağlayabiliyor. Gelin bu eşsiz gıdanın faydalarına ve iyi bir kestane pişirmenin adımlarına bakalım.

Kestaneler kaynatırsanız veya kızartırsanız C vitamininin bir kısmını kaybeder ancak yine de bu sağlıklı vitamin için günlük alımınızın yüzde 15 ila 20'sine sahiptir. Kestane, pişirildikten sonra bile iyi bir antioksidan kaynağı olarak kalır. Gallik asit ve ellagik asit bakımından zengindirler.

KALBE İYİ GELİR

Magnezyum ve potasyum gibi antioksidanlar ve mineraller, kalp hastalığı veya felç gibi kardiyovasküler sorun riskinizi azaltmaya yardımcı olur. Kestane, bu besinlerin iyi bir kaynağıdır ve kalp sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Kestane ayrıca sindiriminizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu yemişler, bağırsağınızda sağlıklı bakterilerin büyümesini destekleyen iyi bir lif kaynağıdır. Kestaneler ayrıca glütensizdir, bu da onları çölyak hastalığı olan insanlar için sağlıklı bir seçim haline getirir.

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KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Kestanedeki lif de kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olabilir. Yüksek lifli yiyecekler yemek, vücudunuzun nişastayı yavaşça emmesini sağlar. Bu, diyabetli insanlar için tehlikeli olabilecek kan şekerindeki ani artışların önlenmesine yardımcı olur.

KALORİSİ DÜŞÜKTÜR

Kestanenin kalorisi diğer birçok kuruyemiş türünden daha düşüktür. İyi bir amino asit, tekli doymamış yağ asitleri, antioksidanlar, fenoller ve C vitamini kaynağıdırlar.

Ayrıca kestanede yediğinizde aşağıdaki vitamin ve mineralleri alırsınız:

  • C vitamini
  • E vitamini
  • A vitamini
  • B vitamini kompleksi
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Çinko
  • Demir
  • Bakır
  • Manganez

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DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çiğ kestane çoğu insan için güvenlidir. Bununla birlikte, tanik asit içerirler. Bu, karaciğer hastalığınız varsa veya çok sayıda böbrek problemi yaşıyorsanız, mide tahrişine, mide bulantısına veya karaciğer hasarına neden olabilecekleri anlamına gelir.

KESTANENİN ADIM ADIM YAPILIŞI

Kestanelerinizi fırında pişirecekseniz eğer fırını önceden iyice ısıtmalısınız. Kestanenin odunsu kabuğundan ayrılması için fırının iyi bir sıcaklıkta olması önemli bir püf noktasıdır. Ve mutlaka fırın rafının ortasına yerleştirdiğinizden emin olun.

Kestaneyi kesme tahtanızın üzerine düz olarak yerleştirin. Tırtıklı bir bıçakla, tüm orta yüzey boyunca uzunlamasına bir yarık açın. Kesme tahtası üzerinde kestaneyi sıkıca tuttuğunuzdan emin olun (dış kabuk çok kaygan olduğundan kendinizi kesmemeye dikkat edin).

Dilerseniz kestaneleri fırına girmeden önce birkaç dakika kaynatın ve kevgirle suyunu süzdükten sonra fırın tepsisine yerleştirin. Bu yöntem kestanelerin daha hızlı pişmesini sağlayacaktır.

Kestaneleri düz tarafı aşağı bakacak şekilde kesilmiş tarafı yukarı bakacak şekilde tek kat olarak fırın tepsisine yerleştirin. Fırında yaklaşık 15-20 dakika pişmesini sağlayın. Bu süre kestanenizin büyüklüğüne göre değişebilir. Kızartma süresi boyunca tepsiyi birkaç kez sallayın. Kavururken kabuğun açıldığını fark edeceksiniz. Pişip pişmediğini öğrenmenin tek yolu kavrulmuş kestanelerden birini yemektir.

Fırında mükemmel şekilde kavrulmuş kestane elde ettikten sonra fırından çıkarın ve temiz bir havluya sarın. Sarılı kestanelerin yaklaşık 10-15 dakika havluda oturmasına izin verin.
Kusursuz kavrulmuş kestaneleriniz artık servise hazır.

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İYİ BİR KESTANE NASIL ANLAŞILIR?

Parlak bir görünüme sahip olmalı
Lekesiz olmalı
Dokunulduğunda sağlam ve tok olmalı

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