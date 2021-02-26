Kestane kebap: Kestane pişirmenin yolunu adım adım anlattık! Önce suda haşlamak...

Kestaneler kaynatırsanız veya kızartırsanız C vitamininin bir kısmını kaybeder ancak yine de bu sağlıklı vitamin için günlük alımınızın yüzde 15 ila 20'sine sahiptir. Kestane, pişirildikten sonra bile iyi bir antioksidan kaynağı olarak kalır. Gallik asit ve ellagik asit bakımından zengindirler.

KALBE İYİ GELİR

Magnezyum ve potasyum gibi antioksidanlar ve mineraller, kalp hastalığı veya felç gibi kardiyovasküler sorun riskinizi azaltmaya yardımcı olur. Kestane, bu besinlerin iyi bir kaynağıdır ve kalp sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Kestane ayrıca sindiriminizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu yemişler, bağırsağınızda sağlıklı bakterilerin büyümesini destekleyen iyi bir lif kaynağıdır. Kestaneler ayrıca glütensizdir, bu da onları çölyak hastalığı olan insanlar için sağlıklı bir seçim haline getirir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Kestanedeki lif de kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olabilir. Yüksek lifli yiyecekler yemek, vücudunuzun nişastayı yavaşça emmesini sağlar. Bu, diyabetli insanlar için tehlikeli olabilecek kan şekerindeki ani artışların önlenmesine yardımcı olur.