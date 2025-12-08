YEMEK

Kestane neden suda bekletilir?

Serin kış akşamlarında kestane yemek insanın içini ısıtan küçük bir ritüeldir. Türk kültüründe kestane paylaşımı ve toplumsal hafızayı temsil eden köklü bir gelenektir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan bu alışkanlık günümüzde nostaljik bir anlam taşır. Bu noktada merak edilen detay ise kestanenin suda bekletilmesidir. Peki, kestane neden suda bekletilir?

Defne Vera Şahin

Kestane Türkiye’nin bazı bölgelerinde tatlılarda ve yemeklerde de kullanılan bir malzeme olarak öne çıkar. Kestanenin hazırlanışı da kültürel çeşitlilik gösterebilir. Örneğin közde pişirme, fırınlama ve haşlama yöntemleri bölgeden bölgeye değişir. Kestaneyi evde pişiren birçok insan önceden suda bekletir. Kestanenin neden suda beklediği ise bazı kişiler tarafından sıklıkla merak edilen bir konudur.

Kestanenin suda bekletilmesi hem geleneksel mutfak alışkanlıkları hem de tamamen teknik gerekçeleri bulunan bir işlemdir. Ülkemizde bilhassa sonbahar ve kış aylarında sıkça tüketilen kestane doğru hazırlanmadığında kabuğu zor soyulan bir yiyecek haline gelir. Bunun yanı sıra pişerken çatlayabilir ya da iç kısmı sert kalan bir yiyeceğe dönüşebilir. Bu açıdan kestanenin suda bekletilmesi hem lezzeti hem de yerken kolaylık sağlaması açısından kuşaktan kuşağa aktarılan bir hazırlık aşamasıdır.

Bilindiği üzere kestane kabuğu sert ve dış yüzeyi görece kalın bir yapıdadır. Bu kabuk pişirme sırasında ısıyla temas ettiğinde hızla kuruyup içeri doğru büzülme eğilimi gösterir. Kestane önceden suda bekletildiğinde kabuk bu suyu içine doğru çeker. Bu sayede kabuk daha esnek bir yapı kazanır. Kestanenin suda bekletilmesi pişirme esnasında kabuğun kolayca açılmasını ve kestanenin daha eşit şekilde pişmesini sağlar. Kestanenin ıslatılması pişirme işleminde ani çatlamaların da önüne geçer. Bu sayede hem eşit hem de güvenli bir pişirme süreci sağlanabilir.

Bir diğer önemli neden kestanenin iç kısmındaki doğal nem dengesinin korunmasıdır. Kestane kurudukça içi sertleşir ve tadı belirgin biçimde bozulur. Suda bekletilmesi kestane meyvesindeki doğal nemin korunmasına yardımcı olur. Bu sayede piştikten sonra daha yumuşak ve bir dokuya sahip olur. Bu fark özellikle fırında ve közde pişirilen kestanelerde daha belirgindir.

Suda bekletme bazıları tarafından kalite kontrolü amacıyla da uygulanan bir işlemdir. Çünkü içerisinde böceklenme ya da çürüme olan kestaneler suyun yüzeyine çıkar. Sağlam ve dolgun kestaneler ise suyun dibine çöker. Bu basit ayırt etme yöntemi özellikle çok fazla kestanede daha kaliteli sonuç elde edilmesini sağlar. Bu yüzden hem hijyen hem de kalite kontrolü açısından önemli bir aşama olarak tanımlanabilir.

