Bu tariflere bayılacaksınız! Hem ketojenik hem de doyurucu kahvaltılık tarifleri arayanlar buraya

Ketojenik diyetin özünde yüksek yağ, düşük karbonhidrat ve biraz da protein alımı var. Aslında bir tedavi için ortaya çıkan ketojenik diyeti doğru şekilde uygularsanız, oldukça iyi sonuçlar alabilir ve daha sağlıklı olabilirsiniz. Uzmanların onayından geçen, yeni güne dinç ve doymuş başlamanızı sağlayacak olan ketojenik kahvaltılık tariflerini çok seveceksiniz. Hazırsanız, ketojenik diyete uygun kahvaltı tariflerine birlikte göz gezdirelim.

BİBERLİ YUMURTA

MALZEMELER

2 yumurta

1 kase doğranmış dolmalık biber

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

HAZIRLANIŞI

Tereyağınızı yapışmaz tavaya alın.

Tereyağı eridikten sonra doğradığınız biberleri tavaya atın.

Biberleri solana kadar pişirin. O sırada tereyağının yanmamasına özen gösterin.

Yumurtalarınızı biberin üstüne kırıp tuzunu ekleyin.

Tavanın kapağını kapatın ve ocağın altını en kısığa alın.

Yumurtaların kavrulmasını değil, buharda pişmesini istediğimizden 1 dakika sonra ocağı kapatın ve tavanın kapağını açmayın.

Yumurta akları beyazladıktan yumurtanız yenmeye hazır olacak. Afiyet olsun!

HAZIRLAMA ÖNERİLERİ

Ketojenik diyette tereyağı ve Hindistan cevizi yağı pişirme için zeytinyağı ise çiğ olarak tüketmek için uygun. Yani siz siz olun, omleti zeytinyağı ile pişirmeyin.

Ayçiçeği yağı ve kanola gibi tohum yağlarını kullanmanın yasak olduğunu da unutmayın.

Omletinizi isterseniz haşlanmış ıspanak ya da pazı gibi sebzelerle de hazırlayabilirsiniz.

KETOJENİK KAHVALTI TABAĞI 1

2 adet haşlanmış yumurta

1/2 avokado (Üstüne bir dilim limon sıkılabilir)

Bir dilim beyaz peynir ya da yarım kase yoğurt

KETOJENİK KAHVALTI TABAĞI 2

2 adet haşlanmış yumurta

2 dilim pastırma

5 adet yeşil zeytin

3 adet çeri domates (Üstüne 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirebilirsiniz)

HAZIRLAMA ÖNERİLERİ