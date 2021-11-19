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  4. Kevin De Bruyne'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

Kevin De Bruyne'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

19.11.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester Cityli futbolcu Kevin De Bruyne'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kevin De Bruyne'nin Covid-19 testi pozitif çıktı
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne'nin yeni tip corona virüs testi pozitif sonuçlandı.

İngiltere basınına yaptığı açıklamada, De Bruyne'nin ülkesinde Covid-19'a yakalandığını duyuran Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, "10 gün izolasyonda kalacak. Küçük semptomlarla atlatmasını umuyorum. En kısa sürede dönmesini bekliyoruz. Maçları kaçıracak olmasından endişelenmiyoruz. İnsan sağlığı daha önemli. Umarım izolasyon sürecinde her şey iyi gider." ifadelerini kullandı.

10 GÜNLÜK İZOLASYON SÜRECİ

Belçikalı orta saha oyuncusu, 10 günlük izolasyon sırasında Premier Lig'de Everton ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile yapacakları karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

De Bruyne, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri için verilen milli maç arasında Galler ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede Belçika'nın golünü kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Premier League
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