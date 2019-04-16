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Kewin Dawson, down sendromlu gencin penaltı isteğini geri çevirmedi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.04.2019 22:51 | Son Güncelleme

Penarol file bekçisi Kewin Dawson, down sendromlu taraftarı kırmadı ve kaleye geçti.

Uruguay Premier Ligi’ndeki Plaza Colonia-Penarol maçının ardından, down sendromlu Colonia taraftarını kırmayan Penarol file bekçisi Kewin Dawson, kaleye geçti.

Penaltı atışını gole çeviren taraftarın sevinci görülmeye değerdi...

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down sendromlu genç Kewin Dawson penaltı

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