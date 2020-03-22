“Keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyin”

Korona virüsü salgını nedeniyle evde kalma çağrısına uyan pek çok kişi, kendini evinde izole ederken evde iyi zaman geçirme yöntemlerinden birinin film izlemek olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez, “Sinema hayattır” sözünü hatırlatıp “Bu sanatın bugünlerde de bize ilaç olabileceğini hatırlayalım” diyerek film önerilerinde bulundu. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez, dışarı çıkmadığımız bu günlerde evlerimizde keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyerek zaman geçirmenin önemine değinerek öneriler verdi. Sinemanın icat edildiği ve ilk film gösteriminin yapıldığı topraklardan gelen Fransızların “Sinema hayattır” sözünü hatırlatan Doç. Dr. Sevcan Sönmez, “Bu söz gerçekten de sinemanın hayatımız içerisinde önemli bir yer ettiğini çok güzel vurgular. Filmlerle yaşarız adeta. İzlediğimiz filmlerle büyük aşk hikayelerini deneyimler, kendimiz yaşamış gibi oluruz. Hiç bilmediğimiz görmediğimiz coğrafyalara yolculuk eder, oralara gitmiş gibi hissederiz. Bazen hüzünlenir, bazen güler, bazen hiç aklımıza gelmeyecek hikayelerle ‘Şu dünyada neler var, neler yaşanıyor’ deriz. Böyle büyük bir görsel dünyadır sinema; izleyicisini içine çeker ve film süresi boyunca bambaşka hayatlar, bambaşka deneyimler yaşatır. İşte bu sanatın bu günlerde de bize ilaç olabileceğini hatırlayalım” diye konuştu.

"Zaman karamsarlığa düşecek zaman değil"

Yaşadığımız bu büyük gerilimli, panik, endişe ve korku ortamında kendimizi olumsuz duygulardan olabildiğince arındırmanın psikolojimize iyi geleceğini ifade eden Sevcan Sönmez, “Bilinçli olarak, inadına; olumlu, iyi ve güzel hissederek zor zamanları atlatabileceğiz. Pandemi kelimesi kullanılmaya başladığı günden itibaren çoğumuzun aklına izlediğimiz salgın filmleri, tüm dünyanın ve insanlığın yok oluşunu anlatan post-apokaliptik filmler geldi, korkunç kötü senaryolar gözümüzde canlandı. Sanki filmler aracılığıyla bu günleri önceden deneyimlemiştik ama şimdi tüm o kötü imgeleri ve senaryoları kafamızdan atalım ki iyi olabilelim. Zaman karamsarlığa düşecek zaman değil, tersine iyi olmaya inanma ve yaşamın keyifli taraflarını daha çok hatırlama zamanıdır” dedi.

Moral veren o filmler

“Dışarı çıkmadığımız bugünlerde evlerimizde keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyerek zaman geçirelim ve pozitif enerjiyle dolalım” diyen Doç. Dr. Sönmez, bu süreçte izlenebilecek yerli ve yabancı film önerilerinde bulundu. Sönmez, “Bu listedeki filmler belki daha önce izlediğimiz ama her izleyişte aynı şekilde keyif alacağımız, izlemekten usanmayacağımız filmler” yorumunda bulundu.