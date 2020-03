“Keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyin”

Yabancı film önerileri

Sönmez, “İşte ilk akla gelen komedi, aşk, aile temalı, umut, sevgi dolu filmler” diyerek şu listeyi verdi: Amelie (2001), Eat Pray Love/Ye Dua Et Sev (2010), Big Fish/Büyük Balık (2003), Little Miss Sunshine/Küçük Gün Işığım (2006), The Sound of Music/ Neşeli Günler (1965), Groundhog Day/Bugün Aslında Dündü (1993), Yes Man/ Bay Evet (2008), Roman Holiday/ Roma Tatili (1953), There’s Something About Mary/ Ah Mary Vah Mary (1998), Hugo (2011), Blues Brothers/Cazcı Kardeşler (1980), City Lights/Şehir Işıkları (1931), Big /Büyük (1988), Two Brothers /İki Kardeş (2005), Mamma Mia (2008), Julie&Julia (2009), Bewitched/Tatlı Cadı (2005), Nothing Hill/ Aşk Engel Tanımaz (1999), 3 İdiots/ 3 Salak (2009), It’s a Wonderful Life/Şahane Hayat (1946).

Yerli film önerileri

Yerli filmlerimizin de hem eski Yeşilçam zamanı hem de günümüz yükselen komedi filmleri içerisinde bizi bizden alacak, izlerken her şeyi unutacağımız, gülmekten gözümüzden yaş getirecek türden olduğunu söyleyen Sönmez, izlenebilecek yerli filmleri de şöyle sıraladı: Elbette Hababam Sınıfı filmlerinin tamamı, Tosun Paşa (1976), Gülen Gözler (1977), Süt Kardeşler (1976), Neşeli Günler (1978), Çiçek Abbas (1982), Ah Nerede (1975), Mavi Boncuk (1974), Aile Arasında (2018), Organize İşler (2008), Eyvah Eyvah (2020), ArifV216 (2016), Ölümlü Dünya (2018), Kelebekler (2018), Neredesin Firuze (2004), G.O.R.A. (2004).