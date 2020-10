Khloe Kardashian koronavirüse yakalandı

Keeping Up with the Kardashians'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan son video, Khloe Kardashian'a koronavirüs teşhisi koyulduğunu ortaya çıkardı.

Görüntüler Kim Kardashian ve Kris Jenner'ın Good American'ın kurucusunun virüse yakalanmış olma ihtimalini konuşmasıyla başlıyor.

Programda Kim, "Khloe'nin hastalığa yakalanıp yakalanmadığını gösterecek sonuçları endişeyle bekliyoruz. İçimden bir his yakalandığını söylüyor çünkü bayağı hasta. Bu da beni gerçekten ürkütüyor çünkü artık korktuğunu ve bu konuda gerçekten endişelendiğini görebiliyorum" diyor.



Bunun üzerine Khloe'nin annesi Jenner, yardım edebilecek herhangi birini bulma çağrısına yanıt veren bütün doktorlarla telefonda konuştuğunu açıkladı. Daha sonra, kendisini telefonundan kaydettiği görüntülerde Khloe, koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı.