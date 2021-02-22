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Khloe Kardashian sadece kalçasını paylaştı! O detay dikkat çekti

22.02.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Khloe Kardashian sadece kalçasını paylaştı! O detay dikkat çekti

Khloe Kardashian'ın kızının babası olan Tristan Thompson'dan tekrar hamile olduğu iddiaları sürerken Kardashian'ın yaptığı paylaşım olay oldu.

Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden olan ABD'li magazin yıldızı Khloe Kardashian, attığı her adımla konuşulmaya devam ediyor.

Aldatılmasının ardından çocuğunun babası olan Tristan Thompson'dan ayrılan Kardashian'ın eski sevgilisiyle yeniden birlikte olduğu iddiaları sık sık gündeme geliyor.

Khloe Kardashian yaptğı son paylaşımla olay oldu. Sadece kalçasını paylaşan ünlü isim olay olmasının yanında fotoğraftaki detayla da dikkat çekti. Kardashian'ın Tristan Thompson ile nişanlandığı iddiası yüzükle yeniden gündeme geldi.

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36 yaşındaki realite yıldızı ayakkabı markasını tanıtmak isterken parmağındaki devama yüzük reklamın önüne geçti. Ünlü isim bu konuda yorum yapmazken sık sık eski nişanlısıyla yeniden bebek için çalışmalar yaptığı da gündeme geliyor.


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