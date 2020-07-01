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Khloe Kardashian virüsü hiçe sayarak doğum günü partisi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 16:06 | Son Güncelleme

Pandemi öncesi şaşalı doğum günü partileriyle gündem olan Kardashian ve Jenner klanı bu huylarından vazgeçemedi ve pandemiyi hiçe sayarak parti verdi. Ailenin üçüncü büyüğü olan Khloe Kardashian, 36'ncı yaş gününü lüks bir parti ile kutladı.

Khloe Kardashian virüsü hiçe sayarak doğum günü partisi verdi

Khloe Kardashian, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının sık sık hatırlatıldığı uyarılara rağmen 36’ncı yaş gününü gösterişli ve lüks bir parti ile kutladı. Pandemiyi hiçe sayarak düzenlenen partiye pek çok kişi katıldı ve Khloe’nin yüzünün basılı olduğu maskeler, dezenfektanlar dağıtıldı.

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Kızıyla bir örnek giyinen Kardashian, Los Angeles’taki evini pembe rengin hakim olduğu objelerle dekore etti. Devasa bir kaydırağın da bulunduğu partide ayrıca havuzda köpükler, pembe kurabiyeler, pembe pasta ve kendisine kısaca hitap edildiği gibi “Koko” adının yazıldığı panolardan oluşan süslemeler de vardı.

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Dünyanın zor günlerden geçtiği şu günlerde, ünlü ailenin umarsızca parti vermeleri de sosyal medyanın gündemine oturdu. Partiden tüm detayları Instagram hesaplarından paylaşan aileye tepki yağdı.

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