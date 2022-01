Kibar Feyzo filmi nerede çekildi? Kibar Feyzo filmi oyuncuları kimler?

İlk kez 1978 yılında sinema gösterimiyle izleyiciyle buluşan sonrasında beyaz ekranda milyonlara ulaşan ve 7'den 70'e herkesin beğenerek izlediği Kibar Feyzo filmi bir kez daha televizyonda yayınlanıyor. İşte, Kibar Feyzo’nun oyuncu kadrosu ve filme ilişkin detaylar...

KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?

Kibar Feyzo ilk kez 1 Kasım 1978'de sinema izleyicisiyle buluştuğunda izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği bir iş olmuştur. Bugün çokça sevilen ve zaman zaman televizyonda gösterilmeye devam eden Kibar Feyzo’nun nerede çekildiği de filme ilişkin merak edilen unsurlardan biri. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi bir konakta çekilen film, Feyzo adlı bir adamın askerden döndükten sonra aşkı için yaptıklarını anlatır.

KİBAR FEYZO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kibar Feyzo oyuncu kadrosu ve ana karakterler:

Kemal Sunal - Kibar Feyzo

Müjde Ar - Gülo

Adile Naşit - Sakine Kadın

Şener Şen - Maho Ağa

İhsan Yüce - Hacı Hüso

İlyas Salman - Bilo

Erdal Özyağcılar - Zülfo

KİBAR FEYZO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Feyzo askerden döndükten sonra Gülo’ya talip olur. Köyde Gülo’ya başka talipler olduğu için babası başlık parasını açık arttırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo’nun üstünde kalır. Feyzo borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar. Kentten her dönüşünde köylülere artık şehirlerde ağalık düzeninin olmadığını, başlık parasının kalktığını anlatarak ağaya karşı cephe oluşturur. Filmin çekimleri Hatay - Reyhanlı'nın Harran köyünde yapılmıştır.