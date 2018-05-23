Kibariye, Demet Akbağ'ın yaptığı şakada gözyaşlarına hakim olamadı!

Demet Akbağ'ın sunumuyla ekranlara gelen "Çok Aramızda" programının yeni kurbanı ünlü şarkıcı Kibariye oldu. Bir şakanın içinde olduğunun farkında olmayan şarkıcı, denize açılmak için bindikleri teknenin batacağını öğrenince korkudan gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yüzme bilmeyen Kibariye'nin röportaj vermek için bindiği teknenin batacağını öğrenmesiyle başlayan macera izleyicileri gülme krizine soksa da şarkıcı korkudan gözyaşlarına boğuldu.

RÖPORTAJ VERDİĞİNİ ZANNETTİ

Röportaj vermek için tekneye bindiğini düşünen Kibariye, teknenin batma tehlikesinde olduğunu öğrenince korkudan ne yapacağını şaşırdı. Kıyıya gitmek için jet ski aracına binmesi gerektiğini öğrenen Kibariye, "Ben yüzme bilmiyorum, buna nasıl bineceğim" diyerek çığlık atmaya başladı.

"KURTAR BENİ DEMET"

Jet ski'ye binemeyen şarkıcı karşısında Demet Akbağ'ı görünce "Kurtar beni Demet" diyerek yardım istedi. O anda kendisine şaka yapıldığını öğrenen Kibariye, gözyaşları içinde Akbağ'a sarıldı.

