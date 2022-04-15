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Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kimdir? Birgül Küçükbalçık nereli?

15.04.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının Ali Küçükbalçık ile evliliğinden olan genç kız, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kimdir? Birgül Küçükbalçık nereli? İşte ayrıntılar...

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kimdir? Birgül Küçükbalçık nereli?

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ünlü sanatçının kızının, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saçlarını yaptırdığı kuaförden, 'ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia ediliyor. Peki Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kimdir? Birgül Küçükbalçık nereli? Ünlü şarkıcının kızı ile ilgili bilgiler haberimizde.

KİBARİYE'NİN KIZI BİRGÜL KÜÇÜKBALÇIK KİMDİR?

Kibariye, annesi Makbule Tokmak'ın karşı çıkmasına rağmen 21 Aralık 1979'da evlendiği Tunay Ürek'ten 1996 yılında boşanmıştı. Ünlü sanatçı 1999 yılında ikinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yaptı. Birgül Küçükbalçık, Kibariye - Ali Küçükbalçık çiftinin kızıdır.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kimdir?

BİRGÜL KÜÇÜKBALÇIK NERELİ?

Birgül Küçükbalçık baba tarafından İzmirlidir. Annesi Kibariye 'Bahriye Tokmak) ise Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kibariye, Roman kökenlidir.

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Anahtar Kelimeler:
Kibariye
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