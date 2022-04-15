Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ünlü sanatçının kızının, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saçlarını yaptırdığı kuaförden, 'ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia ediliyor. Peki Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kimdir? Birgül Küçükbalçık nereli? Ünlü şarkıcının kızı ile ilgili bilgiler haberimizde.

KİBARİYE'NİN KIZI BİRGÜL KÜÇÜKBALÇIK KİMDİR?

Kibariye, annesi Makbule Tokmak'ın karşı çıkmasına rağmen 21 Aralık 1979'da evlendiği Tunay Ürek'ten 1996 yılında boşanmıştı. Ünlü sanatçı 1999 yılında ikinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yaptı. Birgül Küçükbalçık, Kibariye - Ali Küçükbalçık çiftinin kızıdır.

BİRGÜL KÜÇÜKBALÇIK NERELİ?

Birgül Küçükbalçık baba tarafından İzmirlidir. Annesi Kibariye 'Bahriye Tokmak) ise Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kibariye, Roman kökenlidir.

