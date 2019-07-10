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Kıbrıs Rum Kesimi egemenlik haklarından feragat etmeyecek

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum Kesimi, Akdeniz'in doğusundaki egemenlik haklarından feragat etmeyeceğini açıkladı.

Kıbrıs Rum Kesimi egemenlik haklarından feragat etmeyecek

Kıbrıs Rum Kesimi hükümetinin sözcüsü Prodromos Prodromou, Yunanistan devlet televizyonuna, "Kıbrıs Cumhuriyeti kesinlikle egemenlik haklarından vazgeçmeyecek, hükümetimiz hukuki ve diplomatik imkanlarını harekete geçiriyor" dedi.

Kıbrıs adasının doğusunda hidrokarbon sondajı yapan Türkiye'nin ikinci sondaj gemisini adanın doğusuna yollamasına Kıbrıs Rum Kesimi Yönetimi ve Avrupa Birliği tepki veriyor.

Dışişleri Bakanlığı son olarak Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz Yarımadası'nın güneyine intikal ettiğini ve KKTC'nin 2011'de Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahaları içinde Kıbrıs Türkleri adına sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurdu.

Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'nin hidrokarbon aradığı yerlerin kendi münhasır ekonomik bölgesi olduğunu iddia ediyor. Türkiye ise Kıbrıs'ın batısında sondaj yaptığı alanın kendi sahanlığında kaldığını, doğusunda sondaj yapacağı alanda arama hakkının ise KKTC tarafından TPAO'ya verildiğini belirtiyor. Türkiye Güney Kıbrıs'ı diplomatik olarak tanımıyor, KKTC ise sadece Türkiye tarafından tanınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akdeniz egemenlik

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