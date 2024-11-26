Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

Kıbrıs tatlısı tarifini aşağıdaki malzemelere göre kolaylıkla yapabilir, isterseniz daha çok malzeme miktarı kullanarak daha fazla dilim de elde edebilirsiniz. Servis yaparken üzerine Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Keki:

3 yumurta

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı yağ

1 bardak Hindistan cevizi

1 bardak galeta unu

1 bardak ince çekilmiş ceviz içi

1 paket kabartma tozu

Kreması:

1 litre süt

1 bardak nişasta

1 çay bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket toz krem şanti

Şerbeti:

1 bardak su

1 bardak şeker

1 damla limon suyu