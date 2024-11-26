Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

Kıbrıs tatlısının çok eski zamanlara dayanan bir tarihçesi olduğu bilinir. Osmanlı saraylarından Yunan mutfağına kendine geniş bir alan bulan Kıbrıs tatlısı, birçok pastanenin ve lokantanın menüsünde yer almasına rağmen evde de kolaylıkla yapılabilen bir tatlıdır.
Kıbrıs tatlısı tarifini aşağıdaki malzemelere göre kolaylıkla yapabilir, isterseniz daha çok malzeme miktarı kullanarak daha fazla dilim de elde edebilirsiniz. Servis yaparken üzerine Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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