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Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 20:07
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Kıbrıs tatlısının çok eski zamanlara dayanan bir tarihçesi olduğu bilinir. Osmanlı saraylarından Yunan mutfağına kendine geniş bir alan bulan Kıbrıs tatlısı, birçok pastanenin ve lokantanın menüsünde yer almasına rağmen evde de kolaylıkla yapılabilen bir tatlıdır.

Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?
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Kaç dilim 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Dilim 360kal

Kıbrıs tatlısı tarifini aşağıdaki malzemelere göre kolaylıkla yapabilir, isterseniz daha çok malzeme miktarı kullanarak daha fazla dilim de elde edebilirsiniz. Servis yaparken üzerine Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • Keki:
  • 3 yumurta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı yağ
  • 1 bardak Hindistan cevizi
  • 1 bardak galeta unu
  • 1 bardak ince çekilmiş ceviz içi
  • 1 paket kabartma tozu
  • Kreması:
  • 1 litre süt
  • 1 bardak nişasta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket toz krem şanti
  • Şerbeti:
  • 1 bardak su
  • 1 bardak şeker
  • 1 damla limon suyu

TARİF

  • Şerbet malzemelerini bir tencerede kaynatın.
  • Kek malzemelerini bir kapta karıştırın.
  • Yağlı fırın kabına karışımı dökün.
  • Sıcak fırında 160 derecede yarım saat pişirin.
  • Keke soğuyan şerbeti dökün.
  • Krema malzemelerini bir kapta karıştırın.
  • Tencerede pişirin.
  • Şerbetli kekin üzerine kremayı dökün.
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tatlı kıbrıs tarif
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