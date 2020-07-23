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Kıbrıs tatlısı tarifi: Ünü dünyaya yayıldı şimdi sizin mutfağınızda!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ağızda dağılan keki, pürüzsüz muhallabisiyle altın günlerinin favorisi kıbrıs tatlısı tarifi ile geldik. Bakalım Kıbrıs'tan çıkan, ünü dünyaya yayılan bu tatlı nasıl yapılıyormuş...

Kıbrıs tatlısı tarifi: Ünü dünyaya yayıldı şimdi sizin mutfağınızda!

Evde olan malzemelerle hazırlayacağınız bu tarifte bayat ekmeği bile değerlendireceksiniz. Gelin meşhur kıbrıs tatlısı nasıl yapılıyor, öğrenelim. İşte kıbrıs tatlısı tarifi.

KIBRIS TATLISI TARİFİ

Malzemeler

  • 3 yumurta,
  • 1/2 su bardağı toz şeker,
  • 1/2 su bardağı bitkisel yağ,
  • 1 bardak bayat ekmek kırıntısı,
  • 1 su bardağı öğütülmüş ceviz,
  • 1 paket kabartma tozu,
  • 1 su bardağı hindistan cevizi

Muhallebi için;

  • 1 litre süt,
  • 1 su bardağı nişasta,
  • 1/2 su bardağı toz şeker,
  • 1 paket vanilya,
  • 1 paket krem şanti

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı su,
  • 1,5 su bardağı toz şeker,
  • 1 paket vanilya

KIBRIS TATLISI YAPILIŞI

  • Şerbeti hazırlayın: Toz şeker ve suyu orta ateşte birleştirin ve kaynatın.
  • Kaynadığında ısıyı azaltın ve 15 dakika pişirin.
  • Sonra altını kapatıp vanilya ekleyin ve şurubu soğumaya bırakın.
  • Keki hazırlayın: Yumurtaları ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Bitkisel yağı, ekmek kırıntılarını, öğütülmüş ceviz ve hindistan cevizini koyun ve karıştırın.
  • Karışımı yağlanmış dikdörtgen bir kalıba dökün ve yayın. Önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Keki fırından çıkarın ve üzerine soğuk şurubu dökün.
  • Muhallebiyi hazırlayın: süt, toz şeker, nişasta ve vanilyayı bir tencerede karıştırın.
  • Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin ateşten alın sonra çırpılmış kremayı ekleyin. 15 dakika karıştırın. Muhallebiyi kekin üzerine dökün ve yayın.
  • Son olarak, üzerine hindistan cevizi serpin ve 3 saat buzdolabında bekletin.
  • Soğuduktan sonra dilimleyin ve servis yapın.

KIBRIS TATLISI TARİFİNİ ARDA TÜRKMEN NASIL YAPIYOR?

'Ünlü şef Arda Türkmen Kıbrıs tatlısını nasıl yapıyor?' sorusu da oldukça çok soruluyor. Arda Türkmen KIbrıs tatlısı tarifinde ekmek içi yerine galeta unu kullanıyor. Şerbetine ise vanilya yerine 1-2 damla limon suyu sıkıyor.

KIBRIS TATLISI TARİFİNİ VİDEOLU ANLATIMLA DA GÖREBİLİRSİNİZ


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