Kıbrıs uçağında panik:Uçağı patlatacağım

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın yolcu, adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Alınan bilgiye göre, saat 06.45'te KKTC'ye gitmek için pist başı yapan "PC 1930" sefer sayılı uçağa binen yolculardan Nigar D, taşkınlık yaparak bağırmaya başladı.

"Havalimanında bomba bulunduğunu" söylemesi üzerine, uçaktaki bazı yolcular Nigar D'ye tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Uçağa çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, havalimanındaki polis merkezine götürüldü.

Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine saat 10.00'da Ercan Havalimanı'na hareket etti.

'ÇEKSİNLER DE HER TÜRLÜ PİSLİK ÇIKSIN'

İşlemleri tamamlanan Nigar D. de polis nezaretinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Adliye girişinde gazetecilerin 'Neden böyle bir şey yaptınız?' sorusu üzerine 'Göreceksiniz neden böyle bir şey yaptığımı. Kimin elinin kimin cebinde olduğunu göreceksiniz. Kanallara çıkıp da ağlayın! 'Ankara'yı ayağa kaldıracağım' dedim. Dedim ona! 'Kayıtları dinleyin' dedim! Ben bomba değilim! 'Tuvaletim geldi' dedim. 'Sıkıştım' dedim. 'Bomba gibi oldum' dedim. Çeksinler! Çeksinler de her türlü pislik çıksın! Çıkp da pislik pislik insanları oyalamasınlar. Bak göreceksin, ben bunları söylüyorum. ' dedi. Yüzünü kapatarak yol boyunca bağıran Nigar D.'nin polislerin kolunda yürürken bir anda kendisini yere atması da kameralara saniye saniye yansıdı. (AA-DHA)



