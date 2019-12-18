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Kıbrıs uçağında panik:Uçağı patlatacağım

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkışa hazırlanan özel bir hava yolu şirketine ait uçakta büyük panik yaşandı. Uçaktaki yolcular arasında bulunan bir kadın, 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırmaya başladı. Güvenlik güçleri, kısa sürede kadını gözaltına aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın yolcu, adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Alınan bilgiye göre, saat 06.45'te KKTC'ye gitmek için pist başı yapan "PC 1930" sefer sayılı uçağa binen yolculardan Nigar D, taşkınlık yaparak bağırmaya başladı.

"Havalimanında bomba bulunduğunu" söylemesi üzerine, uçaktaki bazı yolcular Nigar D'ye tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Uçağa çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, havalimanındaki polis merkezine götürüldü.

Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine saat 10.00'da Ercan Havalimanı'na hareket etti.

'ÇEKSİNLER DE HER TÜRLÜ PİSLİK ÇIKSIN'

İşlemleri tamamlanan Nigar D. de polis nezaretinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Adliye girişinde gazetecilerin 'Neden böyle bir şey yaptınız?' sorusu üzerine 'Göreceksiniz neden böyle bir şey yaptığımı. Kimin elinin kimin cebinde olduğunu göreceksiniz. Kanallara çıkıp da ağlayın! 'Ankara'yı ayağa kaldıracağım' dedim. Dedim ona! 'Kayıtları dinleyin' dedim! Ben bomba değilim! 'Tuvaletim geldi' dedim. 'Sıkıştım' dedim. 'Bomba gibi oldum' dedim. Çeksinler! Çeksinler de her türlü pislik çıksın! Çıkp da pislik pislik insanları oyalamasınlar. Bak göreceksin, ben bunları söylüyorum. ' dedi. Yüzünü kapatarak yol boyunca bağıran Nigar D.'nin polislerin kolunda yürürken bir anda kendisini yere atması da kameralara saniye saniye yansıdı. (AA-DHA)


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Anahtar Kelimeler:
istanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
rakip havayolunun para verip yaptırdığı işler
Bunu Adanadan Kıbrısa giden uçakda yapmaya kalkarsa yolcular uçakdan atar zaten bi gece Night Clubda takılacaz keyfimizi kaçıranın aklını alırız evelallah
abla tırlatmış:)))
@GARMONIA Tırlatmayan kaldımı ki?
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