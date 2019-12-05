Kıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde “Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve Şehit Ailesi Anısına: Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi ve Kumsal Baskını” konulu bir panel düzenlenecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan panele, Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın aile üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şebnem İlhan ve Prof. Dr. Necip İlhan katılacak. Açış konuşmalarının ardından Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Vekili Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu moderatörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Turgay Bülent Göktürk, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şebnem İlhan, Yılmaz Bora, Ahmet Zeki Bulunç, Prof. Dr. Necip İlhan, Vural Türkmen ve Öğr. Üyesi Süheyla Göktürk’ün katılımıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda paneller düzenlenecek. 24 Aralık günü ise Lefkoşa Barbarlık Müzesi’nde Kumsal şehitlerini anma töreni düzenlenecek.

