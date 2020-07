Kılca: “Hemşehrilerimizin sağlığı için tüm tedbirlerimizi aldık”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlıkların temiz ve hijyenik koşullarda kesim işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemleri aldı.

Kurban kesim yerlerinin temizliğinin önemine dikkat çeken Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimleri, et üzerinde bakterilerin kısa sürede çoğalarak milyarlarla ifade edilen sayılara ulaşabileceklerini belirterek; hayvanlardan insanlara bulaşan ve halk sağlığı yönünden çok büyük önem taşıyan hastalıklar olduğuna dikkat çekti. Kesim yapılacak yerlerin bakteri üretiminin engellenmesi açısından temiz olmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Veteriner Hekimler; kesim işleminin de Karatay Belediyesi ekipleri tarafından kurulacak olan askılarla hayvanların askıya alınarak yapılmasının daha doğru olacağını vurguladılar. Böylece kesme ve yüzme işleminin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılabileceği belirtti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; toplu kurban kesim yerlerinde veya kendi özel mülkünde, kurban kesimi yapıp çevreyi kirletenlere veya kaçak olarak halka açık yerde kesim yapanlara denetim birimlerince kabahatler kanununun ilgili hükümleri ve Zabıta yönetmeliği doğrultusunda yasal işlem uygulanacağını ve et çekimi hususunda hijyenik olmayan ortamlarda ve ruhsatsız kişilerce et çekilerek kıyma yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Öte yandan Başkan Kılca; Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında, kurban pazar alanında vatandaşların ve satıcıların maskesiz dolaşımına, el sıkışılarak pazarlık yapılmasına ve kurbanlıkların sergilendiği çadırlarda kalabalık oluşmasına izin vermeyeceğini kaydederek çevre ve insan sağlığını etkileyecek tüm önlemleri alan belediye ekiplerinin kurban kesim alanlarındaki ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını da aralıksız sürdüreceğini dile getirdi.