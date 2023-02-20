Kılıç Savaşları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kılıç Savaşları filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Kılıç Savaşları filmi, Klasik Wuxia romanı 'Cennet Kılıcı ve Ejderha Kılıcı'ndan uyarlanmıştır. Aksiyon, romantik ve dram türlerini ele alan Kılıç Savaşları filmi, dövüş dünyasının efsanevi silahları Ejderhan Kılıcı ve Cennet Kılıcı için savaşan güçleri anlatılmaktadır. Film 2022 yılında vizyona girmiştir. Filmin Yönetmeni Jing Wong'dur. Film toplam 105 dakikadan oluşmaktadır.
Sabrina Qiu - Zhou Zhiruo
Qianqian Yun - Siu-chiu, xiaozhao
Janice Man
Raymond Lam - Zhang Wuji, Zhang Wuji
Elvis Tsui - Tse Shun, The Lion King
Donnie Yen - Cheung Sam-fung
Louis Koo - Zhang Cuishan
Shi Yanneng - Chen Kun
Louis Fan - Dog
Jade Leung - Abbess Mit-juet
Lam Chi-chung
Chen Zihan - Dai Qi Si, Purple Shirt Dragon King
Raymond Wong - Wai Yat-siu
Alex Fong - Yang Xiao, Yan Xiao
Felix Lok Ying-Kwan - Yan Tin-cheng
Rebecca Zhu - Yan So-so
Ming Tarikatı’nın 'Altın Aslan Kralı' Xie Xun, Ejderha Kılıcı’nı ele geçirmek için sayısız düşman edinmiştir. Tanrı kardeşi Cuishan, Altı Büyük Mezhep tarafından Xie Xun'un yerini açığa çıkarmaya zorlanır ve sonunda Emei Mezhebi Efendisi No-Mercy’nin Cennet Kılıcı altında ölür.