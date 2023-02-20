Kılıç Savaşları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kılıç Savaşları filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Kılıç Savaşları filmi, Klasik Wuxia romanı 'Cennet Kılıcı ve Ejderha Kılıcı'ndan uyarlanmıştır. Aksiyon, romantik ve dram türlerini ele alan Kılıç Savaşları filmi, dövüş dünyasının efsanevi silahları Ejderhan Kılıcı ve Cennet Kılıcı için savaşan güçleri anlatılmaktadır. Film 2022 yılında vizyona girmiştir. Filmin Yönetmeni Jing Wong'dur. Film toplam 105 dakikadan oluşmaktadır.

KILIÇ SAVAŞLARI FİLMİ OYUNCULARI

Sabrina Qiu - Zhou Zhiruo

Qianqian Yun - Siu-chiu, xiaozhao

Janice Man

Raymond Lam - Zhang Wuji, Zhang Wuji

Elvis Tsui - Tse Shun, The Lion King

Donnie Yen - Cheung Sam-fung

Louis Koo - Zhang Cuishan

Shi Yanneng - Chen Kun

Louis Fan - Dog

Jade Leung - Abbess Mit-juet

Lam Chi-chung

Chen Zihan - Dai Qi Si, Purple Shirt Dragon King

Raymond Wong - Wai Yat-siu

Alex Fong - Yang Xiao, Yan Xiao

Felix Lok Ying-Kwan - Yan Tin-cheng

Rebecca Zhu - Yan So-so

KILIÇ SAVAŞLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ming Tarikatı’nın 'Altın Aslan Kralı' Xie Xun, Ejderha Kılıcı’nı ele geçirmek için sayısız düşman edinmiştir. Tanrı kardeşi Cuishan, Altı Büyük Mezhep tarafından Xie Xun'un yerini açığa çıkarmaya zorlanır ve sonunda Emei Mezhebi Efendisi No-Mercy’nin Cennet Kılıcı altında ölür.



