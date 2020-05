Kılıçaslan Yıldızspor Antrenörü İsmail Yıldız: “Maçların oynanması taraftarı değilim”

Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol takımı antrenörü İsmail Yıldız, "Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak ligin devam etmesi taraftarı değilim" dedi.

Türkiye Kadınlar 3. Lig 8. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol takımı Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek habere odaklandı. 3. Lig 8. Grupta 29 puanla 2. sırada yer alan Kılıçaslan Yıldızspor, liglerin devam etmesi halinde kalan son 5 maçını kazanıp grubunu lider olarak tamamlamayı hedefliyor. Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol Takımı Antrenörü İsmail Yıldız; “Kadınlar Ligi ile ilgili şu an bir gelişme yok. Maçların oynanacağı söylentisi var ama kararın çıkmasını bekliyoruz. Biz hazırız bizim için sorun yok. Kalan haftalarda Kayseri’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ancak şunu söylemem gerekir ki, liglerin oynanmasından yana değilim. Kendi fikrimi de Kulüpler Birliği’ne beyan ettim. Özellikle oynatılmaması gerektiğini, oynatılacaksa da Eylül ayında oynatılması gerektiğini ilettim. TFF’nin aldığı karara saygı göstereceğiz. İnşallah kimse aldığı kararın altına kalmaz. Çünkü insan sağlığı her şeyin önünde. Allah göstermesin kötü bir gelişme olduğu zaman bunun sorumluluğu çok ağır olur" dedi.

Liglerin oynanması kararı çıkması halinde kalan 5 grup maçını kazanarak Türkiye Şampiyonası finallerine katılmayı istediklerini de söyleyen İsmail Yıldız, "Her sene Play-Off oynayan bir takımımız var. Takımımı başarılı buluyorum. Hedefimiz bu sene 2.Lige çıkmak. Bir hedef koyduk ve o hedefe yürümeye devam edeceğiz. 24 tane Play-Off oynayacak takım var. Çok zorlu maçlar oynayacağız. Kayseri’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.