Genç futbolcunun dili boğazına kaçtı

Kilis Belediyespor ile Elbistan Belediyespor arasında oynanan maçın 70. dakikasında Elbistan Belediyesporlu futbolcu Batuhan Ünal yaşanan ikili mücadele sonrası yere düştü.
Dili boğazına kaçan futbolcu baygınlık geçirdi. Batuhan Ünal’ın durumunu gören bazı futbolcular ağlarken, Kilis Belediyespor masörü Ökkeş Yalçındağ ile Futbol İl Temsilcisi Selim Kara genç futbolcuya müdahale ederek boğazına kaçan dilini çıkardı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
6 Mart 2005'te Kilis Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında İbrahim Metli’nin dili boğazına kaçmış Futbol İl Temsilcisi Selim Kara o zaman da futbolcuya müdahale ederek hayatını kurtarmıştı.
Yıllarca onunla yaşadı: Görünce patates sandım
Seksi pozlar vermeye çalıştığı sırada... Sosyal medyayı salladı
Zayıflamaya çalışırken yapılan 11 hata!
Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız
9 gün sonra kahreden haber geldi
Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu
Yakışıklı şarkıcı Edis bu notu görünce...
Yapımındaki ince detaylarıyla kendine hayran bırakıyor
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
Okuyucu Yorumları 0 yorum