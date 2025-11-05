Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kilisede skandal istismar olayı! Rahip yıllarca hedef almış...

Antoine Exelmans isimli Fransız rahibin reşit olmayan mülteci çocuklara istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Skandal olayın ortaya çıkmasının ardından rahibin ev hapsinde olduğu açıklandı.

Kilisede skandal istismar olayı! Rahip yıllarca hedef almış...

Fas’ta görev yapan Fransız rahip Antoine Exelmans, reşit olmayan mülteci çocuklara cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

Kilisede skandal istismar olayı! Rahip yıllarca hedef almış... 1

Katolik Başpiskoposu Cristobal Lopez Romero, "Olaylar bizim dikkatimizi çeker çekmez kilise kuralları gereği gerekli prosedürleri başlattık ve soruşturma sonuçlarını paylaşarak yetkililerle tam iş birliği içinde çalıştık." dedi. Yerel haber sitesine göre rahip Antoine Exelmans’ın en az dört yıl boyunca Kazablanka’da göçmen ve mülteci çocukları hedef aldı.

Kilisede skandal istismar olayı! Rahip yıllarca hedef almış... 2

EV HAPSİNDE

Başpiskopos Romero, kilisenin yalnızca bir kurbanın davasından haberdar olduğunu belirtti. Exelmans’ın şu anda Fransa’da ev hapsinde olduğu açıklandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tabela akım oldu! Şehir dışından gelenler bile varTabela akım oldu! Şehir dışından gelenler bile var
Kadınlar topluyor, küçücük ilçeye her yıl milyonlar giriyor...Kadınlar topluyor, küçücük ilçeye her yıl milyonlar giriyor...

Anahtar Kelimeler:
Fas kilise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.