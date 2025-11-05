Kilisede skandal istismar olayı! Rahip yıllarca hedef almış...

Fas’ta görev yapan Fransız rahip Antoine Exelmans, reşit olmayan mülteci çocuklara cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

Katolik Başpiskoposu Cristobal Lopez Romero, "Olaylar bizim dikkatimizi çeker çekmez kilise kuralları gereği gerekli prosedürleri başlattık ve soruşturma sonuçlarını paylaşarak yetkililerle tam iş birliği içinde çalıştık." dedi. Yerel haber sitesine göre rahip Antoine Exelmans’ın en az dört yıl boyunca Kazablanka’da göçmen ve mülteci çocukları hedef aldı.

EV HAPSİNDE

Başpiskopos Romero, kilisenin yalnızca bir kurbanın davasından haberdar olduğunu belirtti. Exelmans’ın şu anda Fransa’da ev hapsinde olduğu açıklandı.