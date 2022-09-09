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Kilis'te yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

09.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kilis DEAŞ jandarma operasyon

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