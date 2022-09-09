Kilis'te yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz