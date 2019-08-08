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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi yoğunluk

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GÜNDEM  | 08.08.2019 21:12 | Son Güncelleme

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu başladı.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi yoğunluk

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışında aksamaların yaşandığı yollarda, kara yolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kara yollarında trafiğin aksamaması için çaba gösteren ekipler, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıyor.

ARAÇLAR YAVAŞ İLERLİYOR

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerliyor.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

YOĞUNLUĞUN YARINDAN İTİBAREN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kazalara anında müdahale ederek, yoğunluk oluşmasını engellemeye çalışıyor.

Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yollarında trafik yoğunluğunun yarından itibaren daha da artması bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
KİLİT KAVŞAK 43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI kırıkkale

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