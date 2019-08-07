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Killa Hakan'dan Norm Ender'e sert yanıt

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 07.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

Norm Ender ve Killa Hakan-Ceza-Ezhel-Ben Fero arasındaki diss gerilimi devam ediyor.

Son olarak Killa Hakan, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı bir video ile Norm Ender'e yanıt verdi.

Norm Ender'den "Sosyete çocuğu" olarak bahseden Killa Hakan paylaşımında, "Sosyete çocuğu bir roportajinda Fight Kulup’un kendisine hitaben yazıldığını söyleyip saçmalamış. O sosyete çocuğunun şarkılarında kestiği ahkamın kralını sokakta yaşadım. Konuşmakla olmuyor. Sosyete çocuğuna davetimdir" ifadelerini kullandı.

Norm Ender'e çağrıda bulunan Killa Hakan, "Bir derdin varsa gel Berlin Kreuzberg'e görüşelim. Ama sen korkarsın, it gibi titrersin, onu bildiğim için sen bana bir yer söyle ben geleyim" dedi.


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Killa Hakan Norm Ender cevap

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