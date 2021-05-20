Kilo kavgası çıktı! Selin Ciğerci'den Seren Serengil'in iddialarına bikinili cevap

Seren Serengil, yıllardır yaptığı magazin yorumculuğuna bu sezon "Söylemezsem Olmaz" programında devam ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda ünlüler camiasındaki neredeyse herkese taş atmayı elden bırakmıyor. Genellikle olumsuz yorumlarla, yaptığı gaflar ve ilginç açıklamalarla gündeme gelen Seren Serengil, geçtiğimiz aylarda Selin Ciğerci'yi hedef aldı. Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'nın yaşadıklarını anlatırken işin tadını kaçıran Seren Serengil yine mahkemelik oldu. O günden sonra da Selin Ciğerci'yle ilgili uzun süre hiç konuşmadı.

"100 kilo falan"

Ama birkaç gün önce Selin Ciğerci'nin kilosu hakkında yaptığı yorumlar yine sosyal medyayı salladı. "Marmaris'te bir otelde Selin Ciğerci'nin fotoğraflarını çekmişler. Çok kilolu, büyük bir ihtimalle 100 kilo falan." diyen Seren Serengil'in yorumu oldukça kaba bulundu. Kilo vermek uğruna sağlığından olan Seren Serengil'in başka bir ünlüye kilosu üzerinden yorumlar yapması tepki çekti.

Cevap gecikmedi

Selin Ciğerci ise bu yorumlara doğrudan cevap vermek yerine teknesinde bikinili görüntülerini paylaşmayı tercih etti.