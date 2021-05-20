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  4. Kilo kavgası çıktı! Selin Ciğerci'den Seren Serengil'in iddialarına bikinili cevap

Kilo kavgası çıktı! Selin Ciğerci'den Seren Serengil'in iddialarına bikinili cevap

20.05.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, sunucusu olduğu "Söylemezsem Olmaz" programında Selin Ciğerci'nin kilolarıyla ilgili kötü yorumlar yapmıştı. Selin Ciğerci ise bikinili paylaşımıyla bu yorumlara cevap verdi.

Kilo kavgası çıktı! Selin Ciğerci'den Seren Serengil'in iddialarına bikinili cevap

Seren Serengil, yıllardır yaptığı magazin yorumculuğuna bu sezon "Söylemezsem Olmaz" programında devam ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda ünlüler camiasındaki neredeyse herkese taş atmayı elden bırakmıyor. Genellikle olumsuz yorumlarla, yaptığı gaflar ve ilginç açıklamalarla gündeme gelen Seren Serengil, geçtiğimiz aylarda Selin Ciğerci'yi hedef aldı. Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'nın yaşadıklarını anlatırken işin tadını kaçıran Seren Serengil yine mahkemelik oldu. O günden sonra da Selin Ciğerci'yle ilgili uzun süre hiç konuşmadı.

"100 kilo falan"

Seren Serengil

Ama birkaç gün önce Selin Ciğerci'nin kilosu hakkında yaptığı yorumlar yine sosyal medyayı salladı. "Marmaris'te bir otelde Selin Ciğerci'nin fotoğraflarını çekmişler. Çok kilolu, büyük bir ihtimalle 100 kilo falan." diyen Seren Serengil'in yorumu oldukça kaba bulundu. Kilo vermek uğruna sağlığından olan Seren Serengil'in başka bir ünlüye kilosu üzerinden yorumlar yapması tepki çekti.

Cevap gecikmedi

Selin Ciğerci

Selin Ciğerci ise bu yorumlara doğrudan cevap vermek yerine teknesinde bikinili görüntülerini paylaşmayı tercih etti.

Selin Ciğerci

Böylece, Seren Serengil'in fotoğraflarını göstermeden "Ben gördüm. Büyük bir ihtimalle 100 kilo." yorumlarını boşa çıkarmış oldu. Kilo kavgası bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci Seren Serengil
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