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Kilo verdi, bambaşka biri oldu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 30.05.2019 07:29 | Son Güncelleme

Kayla Calderwood, verdiği kilolarla adeta bambaşka bir hayata yelken açtı. Aşırı kilonun dezavantajlarını yaşamaya başlayan 21 yaşındaki Calderwood, zayıflamaya karar verdi.

Kilo verdi, bambaşka biri oldu!

Kilo vererek amacına ulaşan ve fit bir bedene sahip olan Kayla Calderwood, bu başarısını sosyal medya hesabı Instagram'dan da paylaşarak kilo vermek isteyenlere ilham oluyor.

Kayla Calderwood, verdiği kilolarla adeta bambaşka bir hayata yelken açtı. Aşırı kilonun dezavantajlarını yaşamaya başlayan 21 yaşındaki Calderwood, zayıflamaya karar verdi.

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Calderwood, 122 kiloyken kilo vermeye başladı. 66 kiloya inmeyi başaran genç kız, kilo verdiği için derisi sarkmaya başladı. Bu yüzden sarkan deriyi aldırmak için ameliyat oldu.

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Kilo vererek amacına ulaşan ve fit bir bedene sahip olan Kayla Calderwood, bu başarısını sosyal medya hesabı Instagram'dan da paylaşarak kilo vermek isteyenlere ilham oluyor.

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İşte Kayla Calderwood'un inanılmaz değişimi...

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Anahtar Kelimeler:
kilo Kayla Calderwood

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