Kilo vermek için çabalayanların çok iyi anlayacağı diyetle ilgili atılan en komik tweetler

diyet yapıcam ben dedikten 2 ay sonra pic.twitter.com/zWaAfpd7BH— Emre :ddd (@balijiyim) 10 Şubat 2017
Benim diyet yapabilmem için annemin yemek yapmaması lazım. Çünkü bende irade sıfır— ŞALINA MÜNHASIR (@cokkonusurumki) 7 Şubat 2017
ben evlendiğimde 48 kiloydum diyebilmek için diyete başladım— x (@bayanlipstick) 8 Şubat 2017
aynı anda 2 diyet yapıyorum çünkü 1 tanesiyle doymuyorum.— SENA (@Senalvina) 12 Şubat 2017
Diyete "kendini ödüllendirme günü" ile başlayan kız— Aykut Elmas (@onudabitirin) 30 Ağustos 2016
Bu Pazartesi için diyete başlama kararı alan kızlar. (Temsili) pic.twitter.com/qqWGfdaROg— Başar Çankaya (@basarcankaya) 10 Nisan 2016
her saat başı diyete başlamaktan bıktım daha 3 dakka önce diyete başlamıştım 4 tane çokomel yedim— Mösyö Taha (@mosyotaha) 28 Ağustos 2014
Diyet yaparken yesillik yemek cok onemlidir pic.twitter.com/LrwQhxTk73— Merisü (@Roxabbe) 16 Haziran 2017
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