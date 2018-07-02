YEMEK

Kilo vermek için çabalayanların çok iyi anlayacağı diyetle ilgili atılan en komik tweetler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

Diyet yaparken çektiğiniz çileyi kimse bilemez sevgili okur. Neyse ki bu çileyi mizaha çeviren twitter kullanıcıları sizleri güldürmek için imdadınıza yetişti, gülmek isteyenleri şöyle alalım :)

Kilo vermek için çabalayanların çok iyi anlayacağı diyetle ilgili atılan en komik tweetler

1.

2.

3.

4.

2-75-650x198

5.

makarna

6.

7.

diyet

8.

9.

10.

11.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyet komik tweetler eğlence

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

İki yaşında göğüsleri büyüyen, dört yaşında regl olan küçük kızın hikayesi yürek burkuyor

İki yaşında göğüsleri büyüyen, dört yaşında regl olan küçük kızın hikayesi yürek burkuyor

Karatay kanserden korunmanın sırrını açıkladı

Karatay kanserden korunmanın sırrını açıkladı

Anoreksiya hastalığı ile mücadele edip eski sağlığına kavuşan 8 kadın

Anoreksiya hastalığı ile mücadele edip eski sağlığına kavuşan 8 kadın

Kilo vermek için çabalayanların çok iyi anlayacağı diyetle ilgili atılan en komik tweetler

Kilo vermek için çabalayanların çok iyi anlayacağı diyetle ilgili atılan en komik tweetler

İbrahim Saraçoğlu'ndan sigara bıraktıran kür

İbrahim Saraçoğlu'ndan sigara bıraktıran kür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kim Kardashian diyeti

Kim Kardashian diyeti

Bir gecede bir cm saç uzatan kür

Bir gecede bir cm saç uzatan kür

Karatay kanserden korunmanın sırrını açıkladı

Karatay kanserden korunmanın sırrını açıkladı

Kendisi küçük ama etkisi çok büyük: Arı poleni faydaları

Kendisi küçük ama etkisi çok büyük: Arı poleni faydaları

Kepek problemini kökünden çözen 4 ev çözümü yöntem

Kepek problemini kökünden çözen 4 ev çözümü yöntem

Anoreksiya hastalığı ile mücadele edip eski sağlığına kavuşan 8 kadın

Anoreksiya hastalığı ile mücadele edip eski sağlığına kavuşan 8 kadın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.