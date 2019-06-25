Kilo vermenize yardımcı olacak 5 karbonhidrat

Çok fazla yememize gerek kalmadan daha uzun süre tam kalmamıza yardımcı olacak gerekli miktarda kompleks karbonhidrat, lif ve vitamin içeren ürünler, kilo verme konusunda destek oluyorlar. İşte beslenme uzmanlarının önerdiği sağlıklı karbonhidratlar.

Nohut

Protein ve amino asit bakımından zengin olan nohut aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Bu sayede uzun süre tok tutucu etkisi vardır. Daha hızlı bir şekilde kilo vermek için beslenme uzmanları doymuş yağ oranı yüksek ürünlerin nohutla değiştirilmesini önerirler.

Mısır

Mısırda bulunan protein ve vitaminler sağlıklı cilt, saç ve tırnaklara yarımcı olurken lifli yapısı sayesinde bağırsakları uyaran bir etkiye sahiptir. Mısırı fasulyeyle birlikte yerseniz, metabolizmayı hızlandıran bir karbonhidrat olan dirençli nişasta içerdiğinden kilo kaybı işlemini daha etkili bir şekilde yapabilirsiniz.

Tam tahıllı makarna

Tam tahıllı makarna, diyet listelerinde kendisine yer bulabilir. Bu makarna türü, enerji sağlar ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan karbonhidratlar içerir. Makarna yerken soslamamaya özen gösterin. Bunun yerine sebzelerle harmanlayarak tüketebilirsiniz.