Kilo vermenize yardımcı olacak 5 karbonhidrat

Çok fazla yememize gerek kalmadan daha uzun süre tam kalmamıza yardımcı olacak gerekli miktarda kompleks karbonhidrat, lif ve vitamin içeren ürünler, kilo verme konusunda destek oluyorlar. İşte beslenme uzmanlarının önerdiği sağlıklı karbonhidratlar.
Protein ve amino asit bakımından zengin olan nohut aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Bu sayede uzun süre tok tutucu etkisi vardır. Daha hızlı bir şekilde kilo vermek için beslenme uzmanları doymuş yağ oranı yüksek ürünlerin nohutla değiştirilmesini önerirler.
Mısırda bulunan protein ve vitaminler sağlıklı cilt, saç ve tırnaklara yarımcı olurken lifli yapısı sayesinde bağırsakları uyaran bir etkiye sahiptir. Mısırı fasulyeyle birlikte yerseniz, metabolizmayı hızlandıran bir karbonhidrat olan dirençli nişasta içerdiğinden kilo kaybı işlemini daha etkili bir şekilde yapabilirsiniz.
Tam tahıllı makarna, diyet listelerinde kendisine yer bulabilir. Bu makarna türü, enerji sağlar ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan karbonhidratlar içerir. Makarna yerken soslamamaya özen gösterin. Bunun yerine sebzelerle harmanlayarak tüketebilirsiniz.
Yeşil fasulye , kasları güçlendiren ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olan potasyum içermektedir. Yeşil fasulye et yemeyenler için iyi bir bitki bazlı protein kaynağıdır. Düşük kalorilidir ve daha uzun süre tok hissetmeye yardımcı olur. Kuşkonmaz da fasulye ile aynı etkilere sahiptir. Lif oranı yüksektir ve çok miktarda vitamin içerir. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Son derece besleyici olan mantar, oldukça düşük bir kaloriye sahiptir. Amino asitler, fosfor, sodyum, potasyum, B, C ve D vitaminlari yönünden zengindir. Lifli yapısı sayesinde uzun süre tok tutar.
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