Kilogram nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde yaygın olarak yazım hatası görülen sözcüklerden biri kilogram kelimesidir. Bu sözcüğün doğru yazım stilini öğrenmek için genellikle sözlük siteleri ziyaret edilmektedir. Bu noktada Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan TDK sözlükleri sayfası devreye girmektedir. Sözlük sayfası ile birlikte yazım kurallarının da yer aldığı bu site üzerinden sözcükler sorgulatılabilmekte ve kelimelerin doğru kullanımı hakkında en güncel bilgilere ulaşım sağlanabilmektedir.

Kilogram nasıl yazılır?

Kelimelerin, sayıların, ağırlık ölçü birimlerinin, özel isimlerin ve benzeri kelimelerin doğru kullanılabilmesi için yazım kurallarına hâkim olunması gerekmektedir. Günümüzde yaygın olarak hatalı yazılan birçok farklı sözcük bulunmaktadır. Kilogram kelimesi de bu sözcüklerden biri olmaktadır. Bir ağırlık ölçüsü birimi olarak karşımıza çıkan bu kelime çoğunlukla yazım hatası içererek yazılmaktadır. Bu yüzden kilogram yazımı ile alakalı en doğru bilgilere ulaşım sağlamak oldukça önemlidir.

İnternet üzerinden hizmet veren birçok farklı sözlük sitesi vardır. Bu siteler arasında en güvenilir kaynak olarak TDK sözlükleri karşımıza çıkmaktadır. Bu sözlük sitesi aracılığı ile kelimelerin anlamları da öğrenilebilmektedir. Bu bağlamda kilogram TDK’ye göre anlamı şöyledir:

(İsim/Matematik) Bin grama karşılık gelen bir ağırlık ölçü birimi; kilo (kg).

TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kilogram sözcüğü daha çok matematik konularında karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu kelime bazı kullanıcılar tarafından “kilo gram” ya da “kilogıram” şeklinde kullanılmaktadır. Bir ağırlık ölçüsü birimi olarak kullanılan bu kelimenin doğru yazım şeklini öğrenmenin yolu sözlük sitelerinden faydalanmaktadır. Bu konuda Türk Dil Kurumunun kelimelerle alakalı en güncel bilgiler veren TDK sözlükleri yardımcı olmaktadır. Ayrıca TDK bünyesinde içeriği ile oldukça önemli olan yazım kuralları da yer almaktadır.

Türk Dil Kurumu içerisinde yer edinmiş olan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda kilogram kelimesinin doğru kullanımı “kilogram” şeklinde olmalıdır. Diğer yazım tarzları imla hatası yapılmış olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu ağırlık ölçüsü birimi kısa halde kullanılacaksa “kg” şeklinde kullanılır. Buna göre kilogram doğru yazılışı şöyledir: