Kiloları canına tak etti hayatını değiştirdi: 60 kilo veren Sarah'nın hikayesi

17 yaşından beri fast food restoranlarında çalışan Sarah Emily, her gününü hamburger yiyerek geçiriyor ve akşamları da abur cubur yiyerek günü sonlandırıyordu. Aşırı yemek tüketimi gizlemek isteyen Sarah, gece beslenmelerini ortadan kaldırmak için yediği kurabiye kutularını dolularıyla takas ediyordu. Sarah bu süreçte psikolojik olarak da çok yıpranmıştı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Happy Halloween ???????? #losinginchesgainingtime #extremeweightloss #teamlosing #100poundsgone #fitnessmotivation #weightlossmotivation #motivation #gym #realweightloss #weightloss #wearetransformable #teamlosingdietbet #teamlosing #motiv8athlete #motiv8performance #motiv8mvp #loseandgetfitdietbet
Uzun süre bu şekilde beslenmeye devam eden Sarah, yavaş yavaş sağlığının da bozulduğunun farkına varmaya başladı. Arkadaşının desteği ile hayatında yenilik yapmak isteyen Sarah, öncelikle yemek menülerine el attı.
Her bir öğününe protein ekleyen Sarah, karbonhidrat alımını da en aza indirdi fakat hayatından çıkarmadı. Yemek konusunda kendisini kısıtlamadı. Bunun yerine beslenme programına daha sağlıklı besinler ekledi. Böylelikle sıkıcı bir diyet programının içine girip erken pes etmek zorunda kalmadı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Feeling the best I have in a while. My diet has been great, even on the weekends. I’m exceeding at my goals for the gym. My body physically is feeling lean and the tightest since ive started this journey. Im getting stronger and toned. I can’t wait to see where I’m at by next month for my birthday. * * * * #losing100pounds #100poundweightloss #fitness #fitnessinspiration #obesetobeast #weightloss #weightlossinsipriation #weightlossjourney #fitnessjourney #cardiobunny #icandothis #iwilldothis #weightlossmotivation #extremeweightloss #fitnessmotivation #keeponmoving #wontstopcantstop #losingweight #losinginches #losinginchesgainingtime #teamlosing #anytimefitnesscorona #teamlosingdietbet
Yağsız etler, kepekli tahıllar, sebzelerden oluşan bir beslenme planı oluşturdu. Detay verecek olursak;
Kahvaltı: Ispanaklı yulaf ezmesi veya yumurta akı ve iki dilim tam buğday ekmeği.
Öğle yemeği: Fırında tavuk ve haşlanmış brokoli (tavuk pişirirken yağ kullanmadı)
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Meal prepping even though it’s 5am( grave yard life haha). Looks so good. * * * * #losing100pounds #100poundweightloss #fitness #fitnessinspiration #obesetobeast #weightloss #weightlossinsipriation #weightlossjourney #fitnessjourney #cardiobunny #icandothis #iwilldothis #weightlossmotivation #extremeweightloss #fitnessmotivation #keeponmoving #wontstopcantstop #losingweight #losinginches #losinginchesgainingtime #teamlosing #anytimefitnesscorona #teamlosingdietbet
Akşam yemeği: Izgara balık ve mevsim salatası
Aperatifler ise; hindi füme, kepekli grissini, meyve
Bu planda beslenmeye devam eden Sarah, iki ayda 30 kilo kaybetti. Önceki yaşamı son derece hareketsizdi. İşi dışında bir aktivitesi olmuyordu. 30 kilo vermesinin heyecanı ile günlük yaşamına da hareket ekledi Sarah. Her evde 15 dakika egzersiz yaptı ilerleyen zamanda spor salonunda 30 dakikalık antrenmanlar gerçekleştirdi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
#motivationmonday found my old costume in the closet. It fits so big now I had to tie it in the back. So here’s one of my Halloween transformations! #losinginchesgainingtime #extremeweightloss #teamlosing #100poundsgone #fitnessmotivation #weightlossmotivation #motivation #gym #realweightloss #weightloss #wearetransformable #teamlosingdietbet #teamlosing #motiv8athlete #motiv8performance #motiv8mvp #loseandgetfitdietbet
Artık yaşam tarzını tamamen değiştirmişti Sarah. Böyle bir motivasyonun içinde tam 60 kiloya veda etti. Kendi hikayesinin başkalarına örnek olmasını istiyor genç kız. Abur cubur yemek yerine vaktini başka sağlıklı gıdalarla geçiriyor artık. Üstelik yemek listesi de sıkıcı değil.
Okuyucu Yorumları 0 yorum