Kiloları canına tak etti hayatını değiştirdi: 60 kilo veren Sarah'nın hikayesi

17 yaşından beri fast food restoranlarında çalışan Sarah Emily, her gününü hamburger yiyerek geçiriyor ve akşamları da abur cubur yiyerek günü sonlandırıyordu. Aşırı yemek tüketimi gizlemek isteyen Sarah, gece beslenmelerini ortadan kaldırmak için yediği kurabiye kutularını dolularıyla takas ediyordu. Sarah bu süreçte psikolojik olarak da çok yıpranmıştı.

Uzun süre bu şekilde beslenmeye devam eden Sarah, yavaş yavaş sağlığının da bozulduğunun farkına varmaya başladı. Arkadaşının desteği ile hayatında yenilik yapmak isteyen Sarah, öncelikle yemek menülerine el attı.

Her bir öğününe protein ekleyen Sarah, karbonhidrat alımını da en aza indirdi fakat hayatından çıkarmadı. Yemek konusunda kendisini kısıtlamadı. Bunun yerine beslenme programına daha sağlıklı besinler ekledi. Böylelikle sıkıcı bir diyet programının içine girip erken pes etmek zorunda kalmadı.

Yağsız etler, kepekli tahıllar, sebzelerden oluşan bir beslenme planı oluşturdu. Detay verecek olursak;

Kahvaltı: Ispanaklı yulaf ezmesi veya yumurta akı ve iki dilim tam buğday ekmeği.