Kilolarından kurtulduktan sonra Deniz Seki bu kez de göz ameliyatı oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarıyla gündem olan Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde, "Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmeyen Deniz Seki'nin şimdi ise ameliyat masasına yattığı öğrenildi.

Seki gözlükten kurtulmak için bir operasyon geçirdi.

Sahnede de kendisine sıkıntı yaşatan ve hatta düşmesine yol açan görme probleminden kurtulmak isteyen şarkıcı, 'göz çizdirme' olarak da bilinen lazer ameliyatından oldu.

