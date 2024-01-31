Kilolarıyla gündem olmuştu! Neymar sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kendisini eleştirenlere el hareketi çekti

Neymar'ın yaşadığı sakatlık sonrası kullandığı ilaçlar yıldız oyuncuya bir hayli kilo aldırdı. Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında devam eden Neymar, sezonun hemen başında çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.

Neymar'ın ortaya çıkan son görüntüsü, futbolseverleri şaşkına çevirmişti. PSG'deki kariyeri sonrasında Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi kabul eden Neymar, Al Hilal takımında forma giymeye başlamıştı.

FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Ancak yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında adeta futboldan koptu. Yaşadığı sakatlık sonrasında Al-Hilal ile olan sözleşmesi dondurulduğu iddia edilen oyuncunun son çekilen fotoğrafı ise olay olmuştu.

TEPKİLERE EL HAREKETİYLE YANIT VERDİ

Fotoğraf sonrası aldığı kilolar futbol severler tarafından çokça eleştirilirken ünlü futbolcudan şaşkına çeviren bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Neymar, videoda yaptığı el hareketi ile gündem oldu.





