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Kilosu 100 liradan satılıyor: Yağmur, fırtına, lodos etkiledi, dolu da vurdu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
EKONOMİ  | 24.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

Türkiye’nin birçok kesiminde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çağla vermeye başladı. Yılın ilk hasadı olan çağlalar, toptan olarak 100 liradan alıcı buluyor.

Kilosu 100 liradan satılıyor: Yağmur, fırtına, lodos etkiledi, dolu da vurdu

Türkiye’nin birçok kesiminde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Datça’nın Palamutbükü Mahallesi’nde badem ağaçları çağla vermeye başladı. Bir yandan çiçek açan badem ağaçları ilçede görsel şölen oluştururken, diğer yandan hava sıcaklığının son günlerde 20 dereceye kadar yaklaştığı Palamutbükü’nde ise ağaçlar çağla vermeye başladı. Datça genelinde geçen yıl yaklaşık bin ton çağla üretimi gerçekleşirken, bu yıl hasadın geçen yılın yarısı kadar olacağı tahmin ediliyor. Hava şartlarının sert geçmesinden dolayı verimin düşük olduğunu belirten üreticiler, fiyatların yüksek olmasını beklediklerini dile getirdiler.

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Yaklaşık bir ay hasadın devam ettiğini belirten badem üreticisi Şencan Çuhadar, “Kötü hava şartlarından dolayı mahsulümüz az. Yukarıdaki köylerde ürün yok ama Palamutbükü civarında üreticimizin yüzünü güldürecek kadar ürün var. Ürünlerimizi satmaya başladık. Geçen hafta kilosunu 100 liradan dört kilo çağla sattık. Geçen sene bin ton gibi ürün satıldı. Bu yıl geçen senenin dörtte biri kadar olur. Bu yıl hava şartları çok kötüydü, güneş pek olmadı. Yağmur, fırtına, lodos oldukça etkiledi. Dolu da vurdu” dedi.

Türkiye’nin en lezzetli bademinin Datça’da yetiştiğini belirten Hasan İrfan Şafak ise, “Çiçek zamanında çok yağmur yağdı. O çiçeklerin döllenmesini engelledi. Mahsul olmadığına göre fiyatların da yüksek olması lazım ki üreticiyi kurtarsın” diye konuştu.

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Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Muğla çağla hasadı datça

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