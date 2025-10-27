YEMEK

Kilosu 160 lira... Karı kocanın zeytin kavgasından çıktı: "Osmanlı karışımı"

Bursa’da bir esnaf, şahit olduğu ilginç bir olaydan esinlenerek dikkat çekici bir ürün ortaya çıkardı. Hanlar Bölgesi’nde meyve ve sebze satışı yapan esnaf, alışveriş sırasında “siyah mı, yeşil mi?” tartışmasına tutuşan bir karı kocanın zeytin kavgasından etkilenerek, her damak zevkine hitap eden “Osmanlı karışımı” adlı özel bir karışık zeytin hazırladı.

Bursa Hanlar Bölgesi'nin meyve ve sebze satışının yapıldığı bölümde renkli görüntüsüyle dikkati çeken Osmanlı karışımı zeytin ilgi görüyor.

'OSMANLI KARIŞIMI'

Pembe, mor, siyah, kırmızı, biberli, ızgara, kırma, çizik gibi birçok çeşidin bulunduğu Osmanlı karışımı adı verilen karışık zeytin, "hangi zeytin" tartışmalarına da son veriyor çünkü içinde her damak tadına hitap eden bir zeytin bulunuyor.

"KİMSE KAVGA ETMESİN DEDİM VE OSMANLI KARIŞIMI ZEYTİN YAPTIM"

Çarşı esnafı, bir gün tezgahına gelen karı kocanın "siyah" ve "yeşil" zeytin kavgası ettiğini belirterek, "Birisi yeşil diğeri siyah almak istiyor. Ben de onlara 'karışık' vereyim dedim birkaç çeşitten oluşan karışık zeytin verdim" dedi.

Bu zeytin kavgası üzerine "Osmanlı karışımı" yaptığını anlatan esnaf, "Karşımızdaki çerezciden aklıma geldi; o da Osmanlı karışımı yapmıştı. Osmanlı kenti Bursa'dayız bu karışıma en iyi isim Osmanlı oldu. Kimse kavga etmesin dedim ve Osmanlı karışımı zeytin yaptım."

KİLOSU 160 LİRA

Esnaf, ızgara zeytinden, mor ve pembe renklisine, siyahından, kırmasına ve biberlisine kadar 40 çeşit zeytinin bulunduğu karışımın kilosunu 160 liradan sattığını belirterek, ilginin yoğun ve meraklısının çok olduğunu söyledi. Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

