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Kilyos nerede? Sahili, halk plajıi gezilecek yerleri nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 21.12.2020 10:16 | Son Güncelleme:
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Kilyos nerede? Sahili, halk plajıi gezilecek yerleri nerede?

İçindekiler

  • Kilyos Nerededir?
  • Kilyos Hakkında Başlıca Bilgiler
  • Kilyos Gezilecek Yerler
  • Kilyos’ta Nerede Yemek Yiyebilirsiniz?
  • Kilyos'a Nasıl Gidilir?

İstanbul’dan uzaklaşmadan tatil keyfini yaşamak isteyenlerin başlıca tercihlerinden biri olan Kilyos, Sarıyer ilçesine bağlı bir köydür. Kilyos, sahiliyle olduğu gibi gezilecek yerleri ve tarihi yapılarıyla da gözde semtlerden biridir. Bu yazıda Kilyos hakkında merak ettiklerinizi; Kilyos denize nasıl gidilir, Kilyos halk plajı nerede gibi sorularınızın yanıtını bulabilirsiniz. İşte detaylar…

İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmak ama İstanbul’un dışına çıkmamak isteyenler için en iyi adreslerden biri Kilyos’tur. Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos, günübirlik tatil için de uzun süreli tatil için de hem şehir içinden hem şehir dışından pek çok konuğu ağırlıyor. Yılın her zamanı ziyaret edilse de en çok yazın turist akınına uğrayan Kilyos, plajları ve sahiliyle ünlü. Denizin, güneşin ve plajın keyfini çıkarmak için Kilyos’a gelebilirsiniz. Kilyos sahile nasıl gidilir, Kilyos nerede gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte Kilyos hakkında detaylar…

Kilyos Nerededir?

Kilyos, İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı bir semttir. Avrupa Yakası’nda Karadeniz kıyısında yer alır.

Sarıyer’in merkezine 10 km kadar uzaklıktadır. Aynı zamanda Kilyos, Rumelifeneri’nin 5 km kadar batısındadır.

Kilyos Hakkında Başlıca Bilgiler

Kilyos’un resmi adı Kumköy’dür. İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı olan Kilyos, özellikle yaz aylarında pek çok tatilcinin ve günübirlik olarak denizin keyfini çıkarmak için gelenlerin gözde yerlerinden biridir.
Kilyos adının Rumca kum anlamındaki Kilya sözcüğünden ya da anlamı geçit, boğaz olan Kuwaila kelimesinden türediğine dair söylemler vardır.
Cumhuriyet yıllarında bölgeye Kumköy adı verilmiştir ancak yaygın olarak Kilyos adı kullanılmaya devam ediyor.
Yerleşimi çok eski yıllara dayanan Kilyos’ta göze çarpan eserlerden ilki, Cenevizler döneminde yapılmış olan kaledir.
Haçlı Seferleri ile bölgede karışıklık yaşanmış, Osmanlı hakimiyetiyle bölgede huzur sağlanmıştır.
İngilizler’in İstanbul’un işgal ettiği dönemde yaptıkları kayıkhane, köprü, iskele ve çeşmeler de bölgedeki tarihi yapılardandır.
Bölge Cumhuriyet'in ilanından sonra turizm açısından giderek popüler hale gelmiştir. Özellikle 1960'lı yıllarda İstanbul sosyetesinin gözde tatil mekanlarından biri olmuştur.
Kilyos’ta uçurtma sörfü etkinlikleri yapılıyor. Aynı zamanda bölge deniz sörfü için de oldukça idealdir.

Kilyos Gezilecek Yerler

Kilyos Plajı Nerededir?

  • Kilyos plajı, Kilyos sahil şeridinde yer alan çeşitli beach ve plajları barındırır. Kilyos plajı İstanbul’un en büyük ve temiz sahil şeridine sahiptir.
  • Kilyos plajı deniz sörfü için oldukça idealdir.
  • Kilyos halk plajı, Tırmata Beach, Solar Beach Therapy, Burc Beach, Milyon Beach bölgedeki plaj ve beachlerdir.

Kilyos Kalesi

4-5.yüzyıllara dayanan tarihiyle bölgenin en eski yapılarından olan Kilyos Kalesi, Bizans İmparatorluğu tarafından savunma amacıyla inşa edilmiştir. Kale, farklı dönemlerde farklı amaçlar için kullanılmış, bugün ise turistik amaçlı ziyaret ediliyor.

Tarihi Çınar Ağacı

550 yıldan uzun süredir bölgede yer alan tarihi ağaç, Kilyos’a gelince mutlaka görmeniz gereken yerlerdendir. Ağacın 1453 yılında, İstanbul'un fethi sırasında dikildiği düşünülüyor.

Taş İskele

Deniz kenarında bulunan Taş İskele, 18. yüzyılda yapılmış tarihi eserlerdendir. Taş İskele bugün bölgenin balıkçıları tarafından korunuyor.

Kilyos Sahil Nerede?

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos’un sahiline Kilyos kıyı şeridinden ulaşabilirsiniz.

Kilyos Mezarlığına Nasıl Gidilir?

Kilyos’ta bulunan Kilyos mezarlığına ulaşım için İETT’nin 151 ve H-8 numaralı otobüslerini kullanabilirsiniz.

Kilyos Piknik Alanı

Kilyos’ta beachler, plaj, tarihi mekanlar ve merkez dışında sevdiklerinizle birlikte piknik yapabileceğiniz alanlar da bulunur.

Kilyos’ta Nerede Kalınır?

Kilyos’ta konforlu ve güvenli bir tatil için kalabileceğiniz yerler şunlardır:

  • Kilyos Kale Otel
  • Kilya Otel
  • Erzurumlu Otel
  • Yalı Otel
  • Yuva Otel

Kilyos’ta Nerede Yemek Yiyebilirsiniz?

Kilyos’ta yemek yiyebileceğiniz pek çok restoran seçeneğiniz vardır. Kilyos’u ziyaret edenlerin en çok tercih ettiği yerler şöyledir:

  • Su’dan Restoran
  • Tırmata Balık Restoran
  • Brio Italian Restoran
  • Şömine Restoran
  • Yeşil Çiftlik Restoran

Kilyos'a Nasıl Gidilir?

  • Kilyos'a kişisel aracınızla ya da İETT otobüslerini kullanarak gidebilirsiniz.
  • Özel aracınızla Sarıyer üzerinden ya da Maslak istikametini kullanarak Kilyos'a varabilirsiniz.
  • Toplu taşıma kullanacaksanız Rumeli Hisarüstü'nden kalkan İETT otobüslerini, Sarıyer mezarlık ya da Hacıosman metro durağı önünden kalkan İETT otobüslerini kullanabilirsiniz.
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