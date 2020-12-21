Kilyos nerede? Sahili, halk plajıi gezilecek yerleri nerede?

İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmak ama İstanbul’un dışına çıkmamak isteyenler için en iyi adreslerden biri Kilyos’tur. Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos, günübirlik tatil için de uzun süreli tatil için de hem şehir içinden hem şehir dışından pek çok konuğu ağırlıyor. Yılın her zamanı ziyaret edilse de en çok yazın turist akınına uğrayan Kilyos, plajları ve sahiliyle ünlü. Denizin, güneşin ve plajın keyfini çıkarmak için Kilyos’a gelebilirsiniz. Kilyos sahile nasıl gidilir, Kilyos nerede gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte Kilyos hakkında detaylar…

Kilyos Nerededir?

Kilyos, İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı bir semttir. Avrupa Yakası’nda Karadeniz kıyısında yer alır.

Sarıyer’in merkezine 10 km kadar uzaklıktadır. Aynı zamanda Kilyos, Rumelifeneri’nin 5 km kadar batısındadır.

Kilyos Hakkında Başlıca Bilgiler

Kilyos’un resmi adı Kumköy’dür. İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı olan Kilyos, özellikle yaz aylarında pek çok tatilcinin ve günübirlik olarak denizin keyfini çıkarmak için gelenlerin gözde yerlerinden biridir.

Kilyos adının Rumca kum anlamındaki Kilya sözcüğünden ya da anlamı geçit, boğaz olan Kuwaila kelimesinden türediğine dair söylemler vardır.

Cumhuriyet yıllarında bölgeye Kumköy adı verilmiştir ancak yaygın olarak Kilyos adı kullanılmaya devam ediyor.

Yerleşimi çok eski yıllara dayanan Kilyos’ta göze çarpan eserlerden ilki, Cenevizler döneminde yapılmış olan kaledir.

Haçlı Seferleri ile bölgede karışıklık yaşanmış, Osmanlı hakimiyetiyle bölgede huzur sağlanmıştır.

İngilizler’in İstanbul’un işgal ettiği dönemde yaptıkları kayıkhane, köprü, iskele ve çeşmeler de bölgedeki tarihi yapılardandır.

Bölge Cumhuriyet'in ilanından sonra turizm açısından giderek popüler hale gelmiştir. Özellikle 1960'lı yıllarda İstanbul sosyetesinin gözde tatil mekanlarından biri olmuştur.

Kilyos’ta uçurtma sörfü etkinlikleri yapılıyor. Aynı zamanda bölge deniz sörfü için de oldukça idealdir.