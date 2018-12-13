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Kim bu gizemli sarışın?

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SİNEMA TV  | 13.12.2018 11:20 | Son Güncelleme

Johnny Depp’i dudaklarından öpen sarışın bir kadının olduğu fotoğraf dün gece Instagram’da olay yarattı. Fotoğrafı fark eden Depp hayranları “kim bu gizemli sarışın” diye sordu.

Kim bu gizemli sarışın?

Karayip Korsanları serisiyle kariyerinde inanılmaz bir yükseliş yakalayan ama sonrsında hakkında çıkan olumsuz haberler yüzünden zor günler geçiren Depp, yeniden gündemde. Dün gece gerçekleşen bir etkinlikten paylaşılan fotoğraf Depp hayranlarını harekete geçirdi. Kulis olduğu belli olan bir yerde sarışın bir kadının Johnny Depp’i dudaklarından öptüğü fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

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Kısa süren araştırmalardan sonra gizemli sarışının Johnny Depp’in yakın arkadaşı Letitia Frye olduğu ortaya çıktı. Johnny Depp ve arkadaşı bir yardım kuruluşunun etkinliği için bir araya gelmişti. Depp, kendi gitarlarından birini bağışlamış ve bu gitar yapılan açık arttırmada 50 bin doların üzerinde bir rakama alıcı bulmuş. “Gizemli sarışın” sonrasında paylaştığı bir fotoğrafta durumu izah etmiş ve Depp’in çocukların sanat eğitimi için yaptığı bu büyük katkı için kendisine teşekkür etmek için öptüğünü yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Johnny Depp Karayip Korsanları Letitia Frye

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