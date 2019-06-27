Kim der 50 yaşında diye! Jennifer Lopez'in mükemmel vücudunun sırrı

Pop müziğinin efsane ismi 50 yaşına girecek ama sağlıklı beslenmesi sayesinde biz onu maksimum 35 yaşında görüyoruz, siz de bize katılıyor musunuz? Jennifer Lopez, sağlıklı beslenmenin kendisini iyi hissettirdiğini ve bu şekilde beslenmenin sadece vücuduna değil cildine de fayda sağladığını belirtiyor.

Söz konusu beslenme şekli olduğunda Jennifer Lopez oldukça disiplinli ve bu dışarıdan da belli oluyor! Lopez, beslenmesinin yanı sıra antrenmanlarını da aksatmıyor. Tamamen organik beslenen yıldız isim, besleyici yiyeceklerden oluşan ve protein değeri yüksek olan gıdaları tercih ediyor.

Jennifer Lopez diyetinin detayları

Kahvaltı

Lopez'in kahvaltı tercihi genelde sağlıklı smoothie'lerden yana. Yoğurt, tarçın, bal, limon suyu ve protein tozu ile hazırlanan smoothie'lerle sabah öğününü tamamlıyor. Taze meyveler ve yulaf ezmesi ise bir diğer tercihi.

Öğle yemeği

Taze sebzelerle hazırlanan salata

Somon, brokoli ve kabak ile hazırlanan lezzetli bir yemek.

Her bir öğününde protein almaya özen gösteren Lopez'in en sevdiği protein kaynakları ise; yumurta beyazı, hindi eti, tavuk göğsü, sığır eti, somon ve levrek. Kuru yemiş de Lopez'in vazgeçilmezleri arasında. Lopez öğün aralarında atıştırmak için her zaman yanında meyve ve sebzeler taşıyor.