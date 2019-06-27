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Kim der 50 yaşında diye! Jennifer Lopez'in mükemmel vücudunun sırrı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.06.2019 09:31 | Son Güncelleme

Son derece sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olan Jennifer Lopez, bu yıl 50 yaşına girecek. Beslenme konusunda oldukça disiplinli davranan yıldız isim, görüntüsünün altında yatan sırrı açıkladı. Aramızda feyzalmak isteyenler varsa eğer sabah, öğlen ve akşam olmak üzere J.Lo'nun nasıl beslendiğini detaylıca anlattık, buyursunlar :)

Kim der 50 yaşında diye! Jennifer Lopez'in mükemmel vücudunun sırrı

Pop müziğinin efsane ismi 50 yaşına girecek ama sağlıklı beslenmesi sayesinde biz onu maksimum 35 yaşında görüyoruz, siz de bize katılıyor musunuz? Jennifer Lopez, sağlıklı beslenmenin kendisini iyi hissettirdiğini ve bu şekilde beslenmenin sadece vücuduna değil cildine de fayda sağladığını belirtiyor.

Söz konusu beslenme şekli olduğunda Jennifer Lopez oldukça disiplinli ve bu dışarıdan da belli oluyor! Lopez, beslenmesinin yanı sıra antrenmanlarını da aksatmıyor. Tamamen organik beslenen yıldız isim, besleyici yiyeceklerden oluşan ve protein değeri yüksek olan gıdaları tercih ediyor.

Jennifer Lopez diyetinin detayları

Kahvaltı

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Lopez'in kahvaltı tercihi genelde sağlıklı smoothie'lerden yana. Yoğurt, tarçın, bal, limon suyu ve protein tozu ile hazırlanan smoothie'lerle sabah öğününü tamamlıyor. Taze meyveler ve yulaf ezmesi ise bir diğer tercihi.

Öğle yemeği

somon

Taze sebzelerle hazırlanan salata
Somon, brokoli ve kabak ile hazırlanan lezzetli bir yemek.

Her bir öğününde protein almaya özen gösteren Lopez'in en sevdiği protein kaynakları ise; yumurta beyazı, hindi eti, tavuk göğsü, sığır eti, somon ve levrek. Kuru yemiş de Lopez'in vazgeçilmezleri arasında. Lopez öğün aralarında atıştırmak için her zaman yanında meyve ve sebzeler taşıyor.

Akşam yemeği

Akşam 18:30 civarı yemeğini yemeye özen gösteriyor. Akşam menüsünde genellikle kinoa, tatlı patates, kahverengi pirinç gibi sağlıklı karbonhidratlar, sebzelerle hazırlanmış ızgara tavuk göğsü tercih ediyor.

Restoranlardaki seçimi ise genelde salata ve sebzeli balık ızgaradan yana oluyor. Jennifer Lopez, yemek yerken bol su içmeyi de ihmal etmiyor.

Peki ya tatlı?

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So believe it or not I’m just waking up from my birthday celebration last night. It was a small gathering with the kids and some family and a couple of close friends... the day and night was filled with lots of laughter, tears and of course dancing...:) I wanted to write all of you bc I was so delighted and overwhelmed by the outpouring of love and birthday wishes you all sent to me yesterday!! I felt soooo incredibly moved and blessed to have you all in my life... thank you to everyone who put together birthday collages, videos and sent bday wishes!! What a lucky girl I am to have such loyal and loving fans and followers... I want you to know I never take any of you for granted I am eternally grateful to ALL of you!! I hope I can always continue to entertain, inspire and share everything I learn with you in every way I can!! Honestly that is the biggest birthday gift God has ever given me!! I love you forever... Jennifer Here are a few pics from the day!!! Have a beautiful one! ????????????♥️♥️♥️???????????????? all photos by: @lacarba

Jennifer Lopez (@jlo)'in paylaştığı bir gönderi ()

Disiplinli bir şekilde beslense de asla katı bir diyet programı uygulamıyor. Sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getiren J.Lo, "hala sevdiğim bazı yiyecekleri yiyorum fakat ölçülü olarak" diyor.

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