Kim der 55 yaşında! Yonca Evcimik'ten vücut şov

Şarkıları ve oyunculuk performanslarıyla akıllara kazınan Yonca Evcimik'in pantolonunun düğmesini açarak verdiği pozlar ise takipçilerini ikiye böldü.
55 yaşındaki Yonca Evcimik'in karın kaslarıyla ayna karşısında poz verdiği fotoğraflarda pantolonun düğmelerini açması yeni bir tartışma başlattı.
Evcimik'in fotoğraflarını gören bazı hayranları son halini çok beğense de bazıları da açılan düğmelerden rahatsız oldu.
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