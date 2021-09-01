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Kim Jong-un’un manevi oğlu Süper Lig'e geliyor

01.09.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore’nin çılgın lideri Kim Jong-un’un manevi oğlu Kwang-song Han için Türkiye iddiası ortaya atıldı.

Kim Jong-un’un manevi oğlu Süper Lig'e geliyor

Kuzey Kore’nin çılgın lideri Kim Jong-un’un manevi oğlu Kwang-song Han’ın bir sonraki adresinin Türkiye Süper Ligi olacağı iddia edildi.

JUVENTUS'A KADAR YÜKSELMİŞTİ

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2012’de henüz 12 yaşındayken Kim Jong-un isteğiyle futbolunu geliştirmesi için İspanya’ya gönderilen 22 yaşındaki Kwang daha sonra Juventus’a kadar yükseldi. Pek başarılı olamasa da kariyerine Juventus’u da ekledi. Son olarak Katar’ın Al Duhail takımında forma giyen ancak sözleşmesi feshedilen Kwang’ın Süper Lig’den bir takımla temas halinde olduğu ve bu hafta içinde transferin biteceği iddia edildi.

CANLI YAYINA ÇIKMASINI İSTEMEMİŞTİ

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Son olarak Kwang’ın adı Cagliari'den kiralık olarak gittiği Perugia'da sergilediği başarılı futbol sonrası halkın da ilgisini çekmeye başlayınca, canlı yayına çıkarılmak istendiğinde gündeme geldi. Ancak Kim Jong-un, Kwang’ı uyarmış; canlı yayın iptal olmuştu.

KARİYERİNE YÖN VERİYOR

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Kwang’ı manevi oğlu gibi gören Kim, oyuncunun kariyerine de yön veren isim olarak biliniyor. Önceleri futbol sevmeyen Kim, Kwang sayesinde Serie A bağımlısı olduğu iddia edildi. Kim’in, Kwang’ın Katar’dan ayrılmasında da parmağı olduğu konuşuluyor.


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