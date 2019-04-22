Kim Kardashian avukat olmak için çok çalışıyor! 'Çocukları yatırıp...'

Avukat babanın kızı olan Kim Kardashian babasının yolundan gitmeye karar verdi. Kardashian'ın yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon Amerikan Ermenisi olan babası 1990’lara damgasını vurmuş çok ünlü bir avukat.
1994’te boşandığı eşini öldürmekle suçlanan O. J. Simpson’ın avukatlığını yaparak, oyuncunun berat etmesini sağlayan avukat Robert’ın filmi dahi çekildi. Hatta ünlü oyuncu David Schwimmer canlandırmıştı… Dava ise ‘Yüzyılın davası’ olarak tarihe geçti.
STAJA BAŞLADI
Kim Kardashian işte böyle bir babanın kızı ve oldukça hırslı… Bir yıldır eğitim alan ve ilk yılın neredeyse sonuna gelen Kardashian, yakında baro sınavının mini versiyonu olan ‘Baby Bar’ sınavına girecek. Şayet kazanırsa 3 yıl daha eğitimine devam edecek… Hatta şu an, sınavlara daha iyi hazırlanabilmek için bir hukuk bürosunda staj gördüğü de söyleniyor.
HAYALLERİMDEN PEŞİNDEN GİDİYORUM
Kardashian’ın avukat olması sosyal medya ve basında da geniş yer buldu. Tabii eleştirilerin de ardı arkası kesilmedi. “İnsanların benim ayrıcalığım olduğunu veya paramın beni buraya getirdiğini söyledikleri yorumları görüyorum, fakat olay bu değil” diyen ünlü TV yıldızı, hayallerinin peşinden gittiğini ve kendisine yeni hedefler koyduğunu söylüyor: “Hayallerinizin peşinden koşma konusunda ve yeni hedefler başarmada sınırlanması gereken hiçbir şeyin olmadığını insanların anlamasını istiyorum.”
Parasıyla bu noktaya geldiğini düşünenlere de cevap verdi Kardashian: “Eyalet barosu sizin kim olduğunuzu umursamıyor. Avukatların staj yapabildiği, hukuk okulu bürosu olan ‘Hukuk okuma’nın bir parçası olabilmeniz için üniversite puanınızın 64 olması gerekiyor ki benim puanım 75. Bunun kolay bir çıkış yolu olduğunu düşünen varsa, hiç kolay değil.”
18 SAAT ÇALIŞIYOR!
Kim Kardashian bir süredir çok sıkı ders çalıştığı için eşinden ve çocuklarından uzaklaştığını da belirtti: “Tüm gün çalışıyorum. Çocukları yatırıyorum ve gecelerimi çalışarak geçiriyorum. Bazen boğulduğumu ve bunu yapamayacağımı düşünüyorum ama çevremdekiler beni destekliyor. Geçen yıl numaramı değiştirdim ve çevremle bağlantımı kestim. Çünkü ben bu kararı, kendi hayalimi gerçekleştirmek için verdim.”
Kim Kardashian avukat olabilmek için günde 18 saat çalıştığını ve çoğu zaman eşinden çocuklarından uzaklaştığını söylüyor.
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